SG Bergen in Schwierigkeiten Dautermanns Kreuzbandriss und ein Torwartproblem hemmen 26.09.2025, 14:55 Uhr

i Der SV Stipshausen (in grün) ist am Sonntag Gast der SG Bergen/Berschweiler, die mit einem Sieg in der Tabelle am SVS vorbeiziehen will. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die SG Bergen/Berschweiler hat in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 für einige Verwunderung gesorgt. Erst am vergangenen Sonntag glückte der SG der erste Sieg. Doch es gibt Gründe für die Misere des Teams, das eigentlich die Top 5 angepeilt hat.

Die Fußballanhänger rieben sich verwundert die Augen beim Blick auf die Tabelle. Dort stand bei der SG Bergen/Berschweiler bis vor einer Woche eine große runde Null bei den Punkten. Am Sonntag glückte dann im Duell mit dem Bollenbacher SV II dann doch endlich der erste Sieg, doch die Bergener haben noch viel Arbeit vor sich, bis sie über den Berg sind.







