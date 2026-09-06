7:4-Erfolg über TSG Planig Das Spitzenspiel in Roxheim hielt, was es versprach Florian Tuschner 06.09.2026, 20:57 Uhr

i In dieser Szene kontrolliert der Spieler der TSG Planig (grüne Trikots) den Ball, doch die Gäste kassierten in Roxheim sieben Gegentreffer sowie zwei Zeitstrafen und unterlagen. Michael Ottenbreit

Die Tabellenführung in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 wechselt derzeit wöchentlich. Nun ist wieder der FSV Rehborn vorne, der auf die Derbyniederlage gegen den FC Schmittweiler II mit einem Derbysieg in Lauschied antwortete.

Der TuS Roxheim hat sich mit dem Spitzenspielsieg gegen die TSG Planig in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 in eine gute Position gebracht. TuS Gangloff – FSV Reiffelbach 10:2 (5:2). „Das war eine klare Sache für uns“, sagte TuS-Trainer Stephan Scholl und fügte an: „Allerdings war ich mit der ersten Hälfte nicht so zufrieden, da wir Reiffelbach durch individuelle Fehler zu zwei Toren eingeladen haben, ohne dass sich ...







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