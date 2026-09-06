Die Tabellenführung in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 wechselt derzeit wöchentlich. Nun ist wieder der FSV Rehborn vorne, der auf die Derbyniederlage gegen den FC Schmittweiler II mit einem Derbysieg in Lauschied antwortete.
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Der TuS Roxheim hat sich mit dem Spitzenspielsieg gegen die TSG Planig in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 in eine gute Position gebracht. TuS Gangloff – FSV Reiffelbach 10:2 (5:2). „Das war eine klare Sache für uns“, sagte TuS-Trainer Stephan Scholl und fügte an: „Allerdings war ich mit der ersten Hälfte nicht so zufrieden, da wir Reiffelbach durch individuelle Fehler zu zwei Toren eingeladen haben, ohne dass sich ...