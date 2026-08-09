Packendes 4:4 in Spabrücken Dank Münz zahlt sich die Aufholjagd aus Florian Tuschner 09.08.2026, 21:45 Uhr

i Symbolbild dpa

Ein Knaller war das erste Topspiel in der B-Klasse 1. Der FSV Rehborn lag in Spabrücken mit 1:4 zurück und war ein Mann weniger, startete aber eine Aufholjagd und bejubelte ein 4:4. Die TSG Planig ärgerte sich beim 9:0 über Reiffelbacher Frustfouls.

Mit einem 8:2-Erfolg stieg Vorjahresvize TuS Roxheim in die neue Saison der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 ein. Ihren zweiten Dreier feierte die TSG Planig. Nach einem 1:0 zum Start gab es dieses Mal ein 9:0. FC Bavaria Ebernburg – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III 5:2 (3:0).







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