Ein Knaller war das erste Topspiel in der B-Klasse 1. Der FSV Rehborn lag in Spabrücken mit 1:4 zurück und war ein Mann weniger, startete aber eine Aufholjagd und bejubelte ein 4:4. Die TSG Planig ärgerte sich beim 9:0 über Reiffelbacher Frustfouls.
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Mit einem 8:2-Erfolg stieg Vorjahresvize TuS Roxheim in die neue Saison der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 ein. Ihren zweiten Dreier feierte die TSG Planig. Nach einem 1:0 zum Start gab es dieses Mal ein 9:0.FC Bavaria Ebernburg – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III 5:2 (3:0).