Der VfL Weierbach geht mit einem veränderten Trainerteam in die kommende Saison. Daniel Will kommt vom TuS Veitsrodt und wird Coach der zweiten Mannschaft des Fußball-B-Klässlers. Er unterstützt damit natürlich Oliver Kost, der Trainer der ersten Mannschaft bleiben wird.

Anders als bisher werden die Weierbacher nur noch mit einem Co-Trainer in die nächste Spielzeit gehen. Stefan Schlosser behält die Funktion des spielenden Assistenten von Kost. Philipp Schüler, der bislang ebenfalls Co-Coach war, bleibt dem Verein als Spieler erhalten.

Daniel Will, der in den letzten Jahren tolle Erfolge mit dem TuS Veitsrodt gefeiert hat, ersetzt in der zweiten Mannschaft den aktuellen Coach Tobias Brust. Für den VfL ist Will früher schon aufgelaufen und hat mit ihm große Erfolge gefeiert. So stieg er beispielsweise mit dem Klub in die Bezirksliga auf und wurde mehrfach Hallen-Stadtmeister. Ebenfalls zum VfL kommt sein Vater Jochem Will, der als Torwarttrainer arbeiten wird.