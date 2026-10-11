Es geht doch: In der Vorwoche holten die Kicker der SG Meisenheim III ihren ersten Saisonpunkt, nun ließen sie den ersten Dreier folgen. Spielertrainer Marek Peters war dabei an sämtlichen Treffern beteiligt.
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Der TuS Roxheim, der FC Schmittweiler II und die SG Spabrücken II übersprangen in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 Auswärtshürden und belegen somit die ersten drei Plätze der Tabelle. Der FSV Rehborn, der ebenfalls zum Führungsquartett gehört, kam dagegen bei den Kickers nicht über ein 2:2 hinaus.