Reiffelbacher verlieren 1:6 Coach Stein kann sich schlechte Leistung nicht erklären Florian Tuschner 11.10.2026, 20:15 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Es geht doch: In der Vorwoche holten die Kicker der SG Meisenheim III ihren ersten Saisonpunkt, nun ließen sie den ersten Dreier folgen. Spielertrainer Marek Peters war dabei an sämtlichen Treffern beteiligt.

Der TuS Roxheim, der FC Schmittweiler II und die SG Spabrücken II übersprangen in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 Auswärtshürden und belegen somit die ersten drei Plätze der Tabelle. Der FSV Rehborn, der ebenfalls zum Führungsquartett gehört, kam dagegen bei den Kickers nicht über ein 2:2 hinaus.







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