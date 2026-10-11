Die SG Hochstetten kann bereits im Oktober 2026 für die A-Klasse ab Sommer 2027 planen. Mit dem zehnten Sieg im elften Spiel zementierte das Team seine Spitzenrolle und hat bereits 17 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsrang.
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Die SG Hochstetten/Nußbaum und der TuS Pfaffen-Schwabenheim II sind die Gewinner des elften Spieltags der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Die Hochstettener siegten nicht nur im Topspiel beim VfL Rüdesheim II, der Tabellenführer profitierte auch vom Ausrutscher des SV Winterbach II.