Waldböckelheimer verletzt sich Coach nach Abbruch: „Da wird Fußball zur Nebensache“ Florian Unckrich 11.10.2026, 18:51 Uhr

i Groß ist die Freude bei der SG Hochstetten/Nußbaum über den Sieg bei Verfolger VfL Rüdesheim II und die gute Ausgangslage. Michael Ottenbreit

Die SG Hochstetten kann bereits im Oktober 2026 für die A-Klasse ab Sommer 2027 planen. Mit dem zehnten Sieg im elften Spiel zementierte das Team seine Spitzenrolle und hat bereits 17 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsrang.

Die SG Hochstetten/Nußbaum und der TuS Pfaffen-Schwabenheim II sind die Gewinner des elften Spieltags der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Die Hochstettener siegten nicht nur im Topspiel beim VfL Rüdesheim II, der Tabellenführer profitierte auch vom Ausrutscher des SV Winterbach II.







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