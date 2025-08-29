Seinen vierten Saisonsieg peilt der VfL Rüdesheim II in der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 an, wenn es am Sonntag gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II geht. Die Rosengartenelf hat bislang alle drei Saisonspiele gewonnen und geht als Favorit ins Heimspiel.

VfL-Trainer Leandro Gulipa warnt dennoch vor Überheblichkeit: „Ich erwarte kein einfaches Spiel, auch wenn die Tabellensituation etwas anderes vermuten lässt. Die Kirner werden alles daran setzen, etwas Zählbares mitzunehmen.“ Gulipa zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden, mahnt aber zur Konzentration: „Wir dürfen uns auf dem guten Start nicht ausruhen. Die Lust, jeden Sonntag alles auf dem Platz zu lassen, sollte bei allen Spielern bei 100 Prozent liegen, und das ist aktuell der Fall.“

SG Spabrücken steht in Monzingen unter Druck

Der SV Winterbach II darf sich auf ein Spitzenspiel gegen die SG Weinsheim II freuen. Beide Mannschaften sind aktuell in Topform und zählen zu den Aufstiegskandidaten. Das Duell zwischen der SG Guldenbachtal II und der TSG Planig II verspricht, ein Spiel auf Augenhöhe zu werden. Die SG Guldenbachtal II konnte zuletzt den ersten Saisonsieg feiern, während die Planiger am Mittwoch mit einem überraschenden 2:2 gegen den starken A-Klassen-Absteiger TuS Roxheim aufhorchen ließ. Dieser ist am Sonntag zu Gast beim SV Oberhausen II. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, denn die Roxheimer möchten nach dem ersten Punktverlust unter der Woche unbedingt wieder dreifach punkten. Auch die SG Hochstetten/Nußbaum hofft im Heimspiel gegen den noch punktlosen TSV Bockenau II auf Zählbares und kann sich mit einem Sieg weiter oben festsetzen.

Zum Start des Spieltags stehen am Samstag zwei Partien auf dem Programm. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II empfängt in Monzingen die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schönfeld. Die Merxheimer kassierten beim 1:3 bei der SG Weinsheim II ihre erste Saisonniederlage und sind auf Wiedergutmachung aus.Die hochgehandelten Spabrücker stehen nach dem 3:3 gegen den SV Oberhausen II mit fünf Punkten aus drei Partien bereits etwas unter Druck und wollen eine Reaktion zeigen. Parallel dazu trifft TuS Waldböckelheim II in seinem Kerbespiel auf den VfL Simmertal II. Die Gastgeber sind mit sechs Punkten aus drei Spielen gut gestartet, während die Simmertaler mit nur einem Sieg aus vier Partien weiterhin auf Formsuche ist.

„Ich erwarte, dass wir gewinnen und dass wir den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen lassen.“

Torsten Scharf﻿

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 sind alle Partien am Sonntag angesetzt. Die Kreuznacher Kickers empfangen den TuS Gangloff. Trotz der ersten Saisonniederlage zuletzt gegen den FSV Rehborn gehen die Bad Kreuznacher als leichter Favorit ins Spiel. Trainer Torsten Scharf lobt die Entwicklung seines Teams: „Wir haben viele junge Spieler integriert, das zahlt sich nun aus.“ Zudem hebt er die Bedeutung von Co-Trainer Sven Deiler hervor: „Sven ist eine echte Bereicherung. Mit seiner Erfahrung kann er uns enorm weiterhelfen.“ Gegen den TuS Gangloff fordert Scharf einen konsequenten Auftritt: „Ich erwarte, dass wir gewinnen und dass wir den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen lassen.“

Das Kellerduell zwischen der SG Nordpfalz II und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III beschert mindestens einem der beiden Teams den ersten Punkt. Der FC Bad Sobernheim II hat sich nach einem schwachen Start etwas stabilisiert, muss sich aber gegen den favorisierten TSV Hargesheim II behaupten. In Bretzenheim steigt das Topspiel zwischen dem heimischen FSV und dem punktgleichen TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Beide Teams haben zehn Zähler aus vier Spielen geholt. Der VfL Sponheim will bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg die Tabellenführung behaupten. Mit vier Siegen und teils zweistelligen Torerfolgen hat der VfL Sponheim bislang einen Lauf. Jetzt müssen sich die Sponheimer gegen einen Gegner aus dem oberen Tabellenmittelfeld beweisen. Die SG Rheinhessen hofft gegen den FC Schmittweiler/-Callbach II auf die ersten Punkte, nachdem bislang alle Partien verloren wurden. Auch der FSV Reiffelbach wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis und trifft auf eine SG Disibodenberg, die sich nach einer überraschenden 0:3-Niederlage in Schmittweiler rehabilitieren will.

Gegner in Kappeln haben bisher alles gewonnen

In der B-Klasse Birkenfeld 1 wird der Spieltag am Samstag eröffnet. Der TV Grumbach empfängt den FC Hennweiler. Während die Grumbacher mit vier Punkten aus vier Spielen zumindest etwas Zählbares holen konnte, steht der FC Hennweiler nach zwei Partien noch ohne Zähler da. Zwei absolute Spitzenspiele folgen am Sonntag: Die Spvgg Teufelsfels trifft als Tabellendritter auf die zweitplatzierte SG Veitsrodt/Tiefenstein. Beide Mannschaften sind gut in Form. Und auch das Duell der SG Perlbachtal gegen den TuS Breitenthal/Oberhosenbach verspricht Hochspannung. Beide Teams habe bisher alle Spiele gewonnen. Die SG hat allerdings erst zwei Spiele absolviert, der TuS bringt es auf drei Siege.