TuS Leisel empfängt die SGIO Christoph Kaster spielt gegen die alte Liebe 07.11.2025, 11:44 Uhr

i Christoph Kaster (vorne) freut sich auf das Duell seines TuS Leisel mit der SG Idar-Oberstein. Von Anfang an auflaufen wird der Spielertrainer wohl nicht. Stefan Ding

Sehr schön, aber zugleich nicht einfach wird das Spiel des TuS Leisel gegen die SG Idar-Oberstein am Sonntag für TuS-Coach Christoph Kaster. Der Gegner ist schließlich seine alte, vielleicht sogar seine ewige Fußball-Liebe.

Für Christoph Kaster, einen der beiden Spielertrainer des TuS Leisel, steht am Sonntag (14.30 Uhr) eine ganz besondere Begegnung in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 an. Er und seine Leiseler empfangen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt. „Ich bin schon die ganze Woche nervös“, verrät Kaster.







