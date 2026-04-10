Heiße Saisonphase beginnt Christ möchte den Winterbachern ein Bein stellen Florian Unckrich 10.04.2026, 13:20 Uhr

i Mächtig strecken muss sich Daniel Blümling, Torwart der SG Disibodenberg im Spiel gegen den TSV Langenlonsheim. Am Sonntag sind seine Künste in Sponheim gefordert. Klaus Castor

Der FSV Bretzenheim und die SG Disibodenberg liefern sich ein packendes Fernduell um die Meisterschaft. Am Sonntag haben die Disibodenberger in Sponheim die deutlich schwerere Aufgabe.

Nach der Osterpause beginnt auch in den Fußball-B-Klassen die heiße Saisonphase, in denen sich die Meisterschaft und der Kampf um den Aufstieg entscheiden. Der Abstiegskampf fällt dagegen aus, da vermutlich kein Team runtermuss. In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 empfängt die SG Guldenbachtal II den SV Winterbach II.







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