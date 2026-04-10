Der FSV Bretzenheim und die SG Disibodenberg liefern sich ein packendes Fernduell um die Meisterschaft. Am Sonntag haben die Disibodenberger in Sponheim die deutlich schwerere Aufgabe.
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Nach der Osterpause beginnt auch in den Fußball-B-Klassen die heiße Saisonphase, in denen sich die Meisterschaft und der Kampf um den Aufstieg entscheiden. Der Abstiegskampf fällt dagegen aus, da vermutlich kein Team runtermuss. In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 empfängt die SG Guldenbachtal II den SV Winterbach II.