Vier Punkte fehlen der SG Hüffelsheim II nur noch zur Meisterschaft in der B-Klasse Bad Kreuznach 2. Vielleicht ist es schon in der nächsten Woche so weit, wenn die SGH gewinnt und der SV Winterbach II in Hargesheim erneut strauchelt.

Die Niederlage des Tabellenzweiten SV Winterbach II in Weinsheim macht die Tür zur Meisterschaft der SG Hüffelsheim II in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 ganz weit auf. Zudem kommt auch im Kampf um Rang zwei wieder ein bisschen mehr Spannung auf.

TSV Hargesheim II – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 5:0 (2:0). „Wir hatten in der Anfangsphase extrem viel Glück, dass die Gäste keinen Profit aus unseren Fehlern geschlagen haben“, berichtete TSV-Trainer Robin Schmidt über eine Reihe von Fehlpässen im Hargesheimer Aufbauspiel. Pierre Ayikoe (8.) und Luca Kaul (18.) brachten aber schnell Sicherheit in das gewohnte Spiel der Gastgeber zurück. „Mit andauernder Spielzeit haben wir immer mehr an Ball und Spielkontrolle gewonnen und letztendlich das Spiel auch in dieser Höhe verdient für uns entschieden“, bilanzierte Schmidt. Ayikoe (61.) und Kaul (70.) durften sich jeweils über einen weiteren Treffer freuen. Das 4:0 erzielte Marian Romanchenko (67.).

SG Weinsheim II – SV Winterbach II 3:2 (2:2).„Das war ein wirklich gutes B-Klassen-Spiel auf hohem Niveau“, lobte SGW-Trainer André Bodem. Joel Knaus (15.) brachte die Hausherren in Führung. Doch der Winterbacher Sascha Mecking (20.) hatte kurz darauf die passende Antwort parat. „Das war ein offener Schlagabtausch“, teilte Bodem mit. Steven Thiel (34.) traf zur erneuten Weinsheimer Führung. Aber auch dieses Mal glich der Tabellenzweite durch Marcel Herrmann (37.) postwendend aus. „Nach dem Seitenwechsel hatten wir das Momentum auf unserer Seite“, berichtete der Weinsheimer Trainer und ergänzte: „Am Ende waren wir das eine Tor besser und haben verdient gewonnen.“ Den Siegtreffer erzielte Knaus (56.).

SG Soonwald II – SG Hüffelsheim II 0:2 (0:1).Mit der ersten Torchance traf Daniel Carl (2.) nach einem Eckball ins Schwarze. „Das war ein Spiel auf ein Tor“, erklärte Lars Flommersfeld, der Spielertrainer der ersten Mannschaft der SG Soonwald, der Coach John Moreno vertrat. „Aber wir haben uns sehr teuer verkauft und unser Tor mit Mann und Maus verteidigt“, legte Flommersfeld nach. Die Entscheidung fiel nach einem Eigentor von Jens Brückner (68.). „Über den Ausgang der Partie und einen verdienten Sieger gibt es keine zwei Meinungen. Hüffelsheim ist eine Übermacht in dieser Klasse. Wir haben das aber sehr gut gemacht“, fasste Flommersfeld zusammen.

SG Guldenbachtal II – VfL Rüdesheim II 1:7 (0:4).Die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Enrico Piccoli (1.) und Pascal Heinen per Doppelpack (6., 22.) markierten die Führung des VfL, Cristiano Correira (45.) legte nach. „Wenn man nach sechs Minuten schon 0:2 hinten liegt, nützt auch die beste Kabinenansprache nichts mehr“, war SGG-Trainer Andreas Christ fassungslos über den Auftritt seiner Mannschaft. Zwar kamen die Hausherren mit dem Treffer von Polat Unsür besser aus der Kabine, doch die Rosengarten-Elf ließ nichts mehr anbrennen und schraubte durch Carlos Aveleira (73., 80.) und Enes Hepsenli (84.) das Ergebnis in die Höhe. „Ein verdienter Sieg der Gäste“, sagte Christ und fügte an: „Es bringt nichts, über ein Kollektivversagen zu sprechen. Vielmehr sollte sich jeder mal an seine eigene Nase greifen und seine eigenen Fehler Revue passieren lassen.“

SG Rheinhessen – FSV Bretzenheim 1:3 (1:3). Alle vier Tore fielen im ersten Abschnitt. Durch ein Eigentor von Nico Kropp (4.) gingen die Gäste in Führung. Zwar konnte Alexander Fefler (11.) den Rückstand korrigieren, doch der Ex-Volxheimer Robert Jakubowski (18.) brachte den FSV erneut in Führung, ehe Johann Nowicki (38.) für den Endstand sorgte. „Wir waren personell sehr angeschlagen und sind nur mit zwölf Mann angereist“, berichtete FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch und ergänzte: „Dafür haben wir es sehr gut gemacht. Man hat gemerkt, dass gegen Ende die Beine schwerer wurden, aber wir haben es sauber runter gespielt.“