Grimm trifft für Hochstettener Cenk Ceylan grantelt, siegt aber und führt Tabelle an Florian Unckrich 27.09.2026, 22:22 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Die SG Hochstetten/Nußbaum marschiert vorneweg. Doch die Leistungen seines Teams missfallen Trainer Cenk Ceylan. Auch mit dem Niveau beim 4:2 gegen die SG Soonwald II zeigte sich der ehemalige Verbandsliga-Spieler nicht zufrieden.

Das war nicht die Woche des VfL Rüdesheim II in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Am Mittwoch gab es den ersten Punktverlust, nun sogar die erste Niederlage. Und die fiel mit einem 2:7 gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II heftig aus. Die vor den Rüdesheimern liegenden SG Hochstetten und SV Winterbach II taten sich schwer, gewannen aber.







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