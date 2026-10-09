Vor der Partie in Veitsrodt BSV trennt sich von Zweitmannschafts-Trainer Mitchell Sascha Nicolay 09.10.2026, 12:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Der Bollenbacher SV sah sich dazu gezwungen, Danny Mitchell als Trainer der zweiten Mannschaft freizustellen. Kapitän und Betreuer übernehmen deshalb das Coaching am Sonntag in Veitsrodt.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hat ein Trainer seinen Hut nehmen müssen. Der Bollenbacher SV hat sich von Danny Mitchell, dem spielenden Co-Trainer seiner zweiten Mannschaft getrennt. „Etliche Spieler wollten unter ihm nicht weitermachen“, erklärt BSV-Cheftrainer Carsten Fuchs und fügt hinzu: „Manchmal passt es, manchmal eben nicht.







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