Der Bollenbacher SV sah sich dazu gezwungen, Danny Mitchell als Trainer der zweiten Mannschaft freizustellen. Kapitän und Betreuer übernehmen deshalb das Coaching am Sonntag in Veitsrodt.
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In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hat ein Trainer seinen Hut nehmen müssen. Der Bollenbacher SV hat sich von Danny Mitchell, dem spielenden Co-Trainer seiner zweiten Mannschaft getrennt. „Etliche Spieler wollten unter ihm nicht weitermachen“, erklärt BSV-Cheftrainer Carsten Fuchs und fügt hinzu: „Manchmal passt es, manchmal eben nicht.