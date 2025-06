Die B-Klasse Birkenfeld 2 geht in die Verlängerung. Der Bollenbacher SV II und der SC Birkenfeld II müssen in einem Entscheidungsspiel den letzten möglichen Absteiger ermitteln.

Der Bollenbacher SV II und der SC Birkenfeld II haben ihre Hausaufgaben gemacht und beide gewonnen. Punktgleich rangieren sie nun als Vorletzter der Tabelle. Wer tatsächlich Vorletzter wird und absteigen muss, wenn aus der A-Klasse drei Teams nach unten kommen, das stellt sich am Donnerstag in Hintertiefenbach in einem Entscheidungsspiel der beiden Mannschaften heraus.

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II – TuS Hoppstädten II 3:0 (1:0). „Wir wussten, dass Hoppstädten derzeit nicht in Bestform ist und wollten deshalb spielbestimmend sein – das ist uns überwiegend gelungen“, sagte FSV-Trainer Dominik Grill. Er selbst traf in der 11. Minute zur Führung und legte später zwei weitere Tore nach (59., 63.). In der 68. Minute bekam Hoppstädtens Lucien Bujak eine Zeitstrafe wegen wiederholten Foulspiels. „Es war ein kampfbetontes Spiel. Man hat gemerkt, dass wir unbedingt gewinnen wollten – und zwar für unseren Betreuer Rolf Ritter, der zum letzten Mal an unserer Seitenlinie stand“, sagte Grill.

TuS Leisel – Bollenbacher SV II 1:3 (0:3). Die Gäste waren von Anfang an voll im Spiel und gingen mit einem Doppelschlag durch Dominic Gee (23.) und Ali El-Saleh (24.) 2:0 in Führung. „In der ersten Halbzeit hatten wir dem nichts entgegenzusetzen und waren ungefährlich“, so Daniel Brenner, Abteilungsleiter der TuS. Vincent Juchem traf noch vor der Pause zum 0:3 (33.). Brenner sagte: „Danach hat der BSV stark verteidigt“. Leisels Fabian Weigelt gelang immerhin noch der Ehrentreffer (53.).

SC Birkenfeld II – SG Niederhambach/Schwollen 3:1 (2:1). Schon nach 16 Sekunden ging der SCB durch Matti Hobitz in Führung. „Wir hatten die Partie danach erstmal ganz gut im Griff“, sagte Birkenfelds Trainer Matthias Wiesen. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel. Folgerichtig traf Samuel Berouti zum Ausgleich (23.). Wenig später ging der SCB aber durch einen Weitschuss von Jens Hoferichter wieder in Führung (31.). In der zweiten Halbzeit war die SG besser. „Sie haben auch ein Abseitstor erzielt, was aus meiner Sicht keines war. Das war sehr glücklich, aber auch wichtig für uns“, so Wiesen. Entgegen dem Spielverlauf erhöhte Niklas Schellenberg schließlich in der 66. Minute auf 3:1.

SGH Rinzenberg – FC Brücken II 6:2 (1:2). Zwar war die SGH von Beginn an die bessere Mannschaft, doch den Gästen aus Brücken gelang es, durch gezielte Konter zur Halbzeit zu führen. Nathan Smock (15., 45. +1) war beide Male der Torschütze. Für die SGH traf Even Baender (21.). Christoph Fuchs (53., 59.), Baender (54.), Elis Müller (66.) und Marvin Glytas (90.) drehten mit ihren Toren das Spiel aber noch.

SG Unnertal – TuS Niederbrombach 3:1 (0:1). Bereits in der 5. Minute traf Hameed Hindreen Naseradeen für die Gäste. „Wir haben die Führung dann in der ersten Hälfte gut verteidigt, aber Unnertal hat einfach ohne Ende gedrückt“, sagte TuS-Trainer Pascal Stauch. Durch ein Eigentor von Niederbrombachs Torwart Kevin Wypych (48.), Enrico Willrich (FE/ 65.) und Marcel Becker (71.) drehte der Meister die Partie noch.

SV Weiersbach – SV Nohen 3:2 (2:2). Der SVW schonte im letzten Spiel einige Stammspieler für die Aufstieggspiele gegen die SG Perlbachtal, die in Kappeln am Samstag beginnen, und hatte zunächst Probleme. Alex Knaub (6.) und Maik Kohlhaas (8.) trafen für die Gäste, während Andrew Wuebold (2.) und der kurz vorher eingewechselte Max Merker (39.) auf Weiersbachs Seite erfolgreich waren. „Nachdem drei Stammspieler eingewechselt wurden, kam der Spielfluss zurück“, sagte SVW-Schriftführerin Steffi Schmidt. Folgerichtig traf Joshua Freytag per Foulelfmeter zum 3:2 (48.). „Die Gastmannschaft wusste sich nicht mehr zu helfen, was man auch an der klaren Roten Karte sehen konnte“, so Schmidt. Die bekam Christian Parra-Litz in der vierten Minute der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels.