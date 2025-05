Die Abstiegsfrage in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld ist kompliziert. Das liegt auch am TuS Hintertiefenbach und am TuS Tiefenstein. Überraschend ist der TV Grumbach nämlich gerettet, während es für den BSV II und Birkenfeld II noch um alles geht.

Fast alles ist in der B-Klasse des Fußballkreises Birkenfeld entschieden. In Staffel 1 geht es tatsächlich am Sonntag um gar nichts mehr. Und doch hat die Staffel 1 Einfluss auf die Frage nach dem Klassenverbleib und damit auf den letzten Spieltag in Staffel 2.

Dort müssen nämlich der Bollenbacher SV II und der SC Birkenfeld II noch rudern, um sicher in der kommenden Saison im Mittelbau des Fußballkreises Birkenfeld mitmischen zu dürfen.

TuS Hintertiefenbach und TuS Tiefenstein erste Absteiger – TV Grumbach gerettet

Die B-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld muss in der Abstiegsfrage ganzheitlich betrachtet werden. Der Blick nur in eine Staffel führt in die falsche Richtung. Die B-Klasse besteht laut Spielordnung aus 28 Mannschaften, die in zwei 14er-Staffeln unterteilt sind. Und so sollte auch diesmal in die Saison gestartet werden. Doch quasi mit Beginn des Spieljahres am 1. Juli war der TuS Hintertiefenbach gezwungen, seine Mannschaft aus der B-Klasse zurückzuziehen. Kulanterweise ließ der Kreisausschuss die Hintertiefenbacher eine Klasse tiefer antreten, um den Spielbetrieb im Verein zu sichern. Trotzdem gilt das Pulverloch-Team seitdem als erster Absteiger aus der B-Klasse. Das war auch der Grund, warum Staffel 1 nur mit 13 Mannschaften spielte, denn dort waren die Hintertiefenbacher eingeteilt.

Seit dieser Woche steht auch der zweite sichere Absteiger fest. Der TuS Tiefenstein geht eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Veitsrodt ein und wird – selbst wenn er sich sportlich retten würde – nicht mehr in der B-Klasse antreten. „Damit sind die beiden denkbaren Absteiger aus Staffel 1 klar. Erster Absteiger ist Hintertiefenbach, zweiter der TuS Tiefenstein. Beide werden sozusagen ans Ende der Tabelle gesetzt. Der TV Grumbach ist damit Drittletzter dieser Staffel und so gerettet“, erklärt Volker Schwinn, der stellvertretende Kreisvorsitzende.

Entscheidungsspiel zwischen dem BSV II und dem SC Birkenfeld II droht

Die maximal vier Absteiger aus beiden Staffeln werden paritätisch ermittelt. Es gibt also höchsten zwei aus jeder Staffel. Deshalb sind die restlichen beiden Abrutscher in Staffel 2 zu suchen. Als Letzter dieser Staffel ist der FC Brücken II Absteiger Nummer drei aus der kompletten B-Klasse. Die Brückener, die am Sonntag (15 Uhr) im Derby in Rinzenberg antreten, bleiben in der B-Klasse, wenn aus der A-Klasse nur der TuS Oberbrombach absteigt (das passiert, wenn Baumholder II in der Bezirksliga bleibt und der A-Klasse-Vizemeister aufsteigt).

Um den letzten freien Platz balgen sich nun am Sonntag womöglich der Bollenbacher SV II und der SC Birkenfeld II, die punktgleich in ihr letztes Saisonspiel gehen. Der BSV II gastiert beim TuS Leisel, die Birkenfelder empfangen die SG Niederhambach/Schwollen. Beide – BSV II und SCB II – können aufatmen, wenn aus der A-Klasse nur zwei Mannschaften den Weg nach unten antreten. Das geschieht, wenn entweder Baumholder II Bezirksligist bleibt oder der Vizemeister der A-Klasse aufsteigt. In diesem Fall müsste nur noch der FC Brücken II absteigen.

Gefährlich wird es für den BSV II und den SCB II, wenn es drei Absteiger aus der A-Klasse geben sollte. Dann muss eine dieser zweiten Mannschaften mit dem FC Brücken II in die C-Klasse. Bleiben die „Daaler“ und die Birkenfelder am Sonntag punktgleich, muss ein Entscheidungsspiel zwischen beiden den letzten Absteiger bestimmen. Diese Partie würde am Donnerstag, 5. Juni, in Hintertiefenbach ausgetragen werden.

Bezirksligaspiel SC Birkenfeld gegen TuS Mörschied am Sonntag

Die komplizierte Abstiegssituation in der B-Klasse hatte auch noch kurzfristige Terminkonsequenzen. Um dem Prinzip der Chancengleichheit gerecht zu werden, finden erstens die beiden entscheidenden B-Klasse-Partien, Leisel gegen BSV II sowie Birkenfeld II gegen Niederhambach, zeitgleich am Sonntag um 13 Uhr statt. Und zweitens wurde die Bezirksliga-Partie zwischen dem SC Birkenfeld und dem TuS Mörschied, die ursprünglich am Samstag geplant war, auf Sonntag (15 Uhr) gelegt. Wäre die Partie am Samstag gewesen, hätten beide Vereine Ü40- beziehungsweise U21-Spieler, die in der „Ersten“ gespielt hatten, auch am Sonntag in der „Zweiten“ zum Einsatz bringen können.