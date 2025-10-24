Abstiegskampf gegen Grumbach BSV II pünktlich mit sehr guter Mannschaft am Start 24.10.2025, 13:13 Uhr

i Der TuS Breitenthal (in blau) muss sich am Sonntag gegen die Spvgg Hochwald beweisen, während der VfL Weierbach (helles Trikot) in Bergen ran muss. Michael Greber. Sabine Greber-Maier

Im Vorbeigehen werden weder Spitzenreiter Spvgg Teufelsfels noch der Tabellenzweite TuS Breitenthal ihre Aufgaben in der B-Klasse Birkenfeld 1 am Sonntag lösen. Der Bollenbacher SV II hat derweil eine Top-Chance, um im Abstiegskamp zu punkten.

Im Abstiegskampf der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 steht die zweite Mannschaft des Bollenbacher SV vor einer wichtigen Partie. Der TV Grumbach gastiert am Sonntag (13 Uh) in Mittelbollenbach.An der Spitze müssen die Spvgg Teufelsfels und der TuS Breitenthal durchaus kniffelige Aufgaben lösen, während die SG Perlbachtal einem Pflicht-Heimsieg entgegensieht.







