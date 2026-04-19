Fernduell geht weiter
Bretzenheimer siegen 16:1 gegen sieben Mann
Schützenfest: Der FSV Bretzenheim (blaue Trikots) erzielte 16 Treffer gegen die dezimierte SG Waldlaubersheim/Gutenberg. SG-Torw
Schützenfest: Der FSV Bretzenheim (blaue Trikots) erzielte 16 Treffer gegen die dezimierte SG Waldlaubersheim/Gutenberg. SG-Torwart Andreas Kratzke konnte einem leidtun.
Edgar Daudistel

Matthias Münch hat es die Sprache verschlagen, er fand keine Worte. Und dazu gehört schon einiges beim Abteilungsleiter des FSV Bretzenheim. Sein Team siegte 16:1 gegen einen Rumpfgegner.

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Mit lediglich sieben Mann trat die SG Waldlaubersheim/Gutenberg zum vermeintlichen Topspiel beim FSV Bretzenheim an. Der Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 hatte so wenig Mühe, den nächsten Dreier einzufahren, siegte mit 16:1. Es bleibt beim Fernduell mit der punktgleichen SG Disibodenberg, die ebenfalls erfolgreich war.

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