Matthias Münch hat es die Sprache verschlagen, er fand keine Worte. Und dazu gehört schon einiges beim Abteilungsleiter des FSV Bretzenheim. Sein Team siegte 16:1 gegen einen Rumpfgegner.
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Mit lediglich sieben Mann trat die SG Waldlaubersheim/Gutenberg zum vermeintlichen Topspiel beim FSV Bretzenheim an. Der Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 hatte so wenig Mühe, den nächsten Dreier einzufahren, siegte mit 16:1. Es bleibt beim Fernduell mit der punktgleichen SG Disibodenberg, die ebenfalls erfolgreich war.