Tabellenführer siegt 9:1 Bretzenheimer hatten gefühlt 95 Prozent Ballbesitz Florian Tuschner 28.09.2025, 21:46 Uhr

i Trotz Überzahl in dieser Szene: Der VfL Sponheim (rote Trikots) war in Odernheim chancenlos und verlor gegen die SG Disibodenberg deutlich. Klaus Castor

Ein Wochenende voller Kerbespiele in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 und voller Favoritensiege. Torschütze des Tages ist Lukas Münz, der sämtliche Treffer des FSV Rehborn erzielt.

Da landete der VfL Sponheim zu Saisonbeginn einen Kantersieg nach dem anderen, nun musste er selbst eine deutliche Niederlage verdauen. Im Odernheimer Kerbespiel unterlag der VfL der SG Disibodenberg mit 1:7. Der Sieger des Verfolgerduells bleibt dem FSV Bretzenheim und den Kreuznacher Kickers auf den Fersen.







