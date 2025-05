Zwei zweistellige Siege gab es in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Bei den Kreuznacher Kickers platzte der Knoten erst in Unterzahl.

Im Kampf um den zweiten Platz der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 landete der SV Winterbach II einen wichtigen Dreier in Sponheim. Doch der formstarke TSV Hargesheim II lauert weiter. Meister SG Hüffelsheim II hat die Feierlichkeiten gut überstanden, siegte erneut deutlich.

SG Rheinhessen – SG Hüffelsheim II 0:6 (0:5). Bereits nach 15 Sekunden ließ Fabian Stelzel den Ball im Netz der SGR zappeln. „Nach der Führung haben wir uns auf dem kleinen, engen Platz gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner sehr schwergetan“, berichtete SGH-Trainer Marco Dörner. In den letzten sechs Minuten vor der Pause lief die Hüffelsheimer Tormaschinerie auf Hochtouren. David Stankiewicz (39., 45.), Ahmed Faarah (41.) und Nikolai Staub (42.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Da das Spiel unserer A-Jugend ausgefallen war, konnten wir Ben Neuhäusel, Friedrich Keimer und Dennis Kappel Spielpraxis gewähren“, freute sich Dörner. Für den Endstand sorgte Staub (61.).

TSV Hargesheim II – TSG Planig II 10:0 (4:0). Den ersatzgeschwächten Planigern ließ der TSV keine Chance. „Als das erste Tor gefallen ist, ist auch schon die Gegenwehr gebrochen“, teilte TSV-Trainer Robin Schmidt mit. Luca Kaul (9., 19.), Nico Altenkirch (34.) und Schmidt (38.) trafen vor dem Pausentee. Im zweiten Abschnitt machten es die Hausherren noch deutlicher durch Kaul (50., 65.) Marian Romanchenko (52., 53.), Altenkirch (59.) und Christopher Schmidt (90.). „Respekt an die Planiger, die stets fair waren und sich bis zum Abpfiff gewehrt haben“, sagte der Hargesheimer Spielertrainer.

VfL Sponheim – SV Winterbach II 1:4 (1:1).„Drei individuelle Fehler haben wir uns geleistet“, ärgerte sich VfL-Trainer Marc Förster über vermeidbare Gegentore und fügte an: „Wenn wir die nicht kassieren, kann das Spiel auch 1:1 ausgehen. Auf der anderen Spielfeldseite haben wir zudem einige Möglichkeit liegen lassen.“ David Wolf (27.) markierte die Führung für den SVW. Marvin Mate (45.) glich aus. Nach dem Seitenwechsel machten es die favorisierten Gäste deutlich. Marcel Herrmann (58.), David Schlich (60.) und Marius Hirsch (85.) sorgten für den Auswärtserfolg. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Jeder darf Fehler machen. Die, die auf dem Platz gestanden haben, haben alles reingeworfen“, sagte Förster, der sich vielmehr über die kurzfristigen Absagen vor Anpfiff ärgerte. „Manchmal weiß man um 12 Uhr nicht, wer um 13 Uhr auf dem Feld steht. Da dreht man als Trainer durch“, sagte der Coach.

Kreuznacher Kickers – SG Soonwald II 10:1 (3:1).25 Sekunden waren gespielt, da brachte Dennis Armbrüster (1.) die Kickers bereits in Führung. Francesco Armbrüster (14.) legte nach. Zwar traf Jens Brückner (19.) zum Anschluss, der Soonwälder Treffer sollte aber keine weitere Auswirkung auf den Spielverlauf nehmen. Nach der Roten Karte für Dennis Armbrüster (31., Foulspiel) erhöhte Francesco Armbrüster (39.). Im zweiten Durchgang schraubten Francesco Armbrüster (55.), Neandro Hemr (60.), Remzi Avdo (70., 75., 76.), Ole Holtkamp (83.) und Tarik Tries (84.) das Ergebnis in die Höhe. „Bei so einem Endergebnis gibt es nicht viel zu meckern“, freute sich Kickers-Trainer Torsten Scharf.

SG Weinsheim II – VfL Rüdesheim II 4:2 (2:2). Mit zwei Treffern von Niklas Daugherty (14., 17.) beherrschten die Hausherren die Anfangsphase. „Durch einen individuellen Fehler haben wir den VfL stark gemacht, der nach dem Anschluss die bessere Mannschaft war“, teilte SGW-Trainer André Bodem mit. Silas Glockner (25., 43.) glich aus. „Wir haben in der Pause umgestellt und sind weiter vorne angelaufen“, verriet Bodem Teile der Halbzeitansprache. Das mutigere Auftreten wurde prompt durch Daugherty (52.) belohnt. „Irgendwann hat man gemerkt, dass beiden Mannschaften die Puste ausgegangen ist“, resümierte Bodem, der von einer guten Leistung beider Teams sprach. Den Schlusspunkt setzte Steven Thiel (90.).

FSV Bretzenheim – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 2:2 (2:1). Auf die Gästeführung von Lukas Schön (15.) hatte Robert Jakubowski (30., 37.) die passende Antwort parat. „Nach dem Rückstand waren wir besser im Spiel“, erklärte FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch und fügte an: „Nach der Führung haben wir uns wiederum unnötig geschwächt.“ Damit spielte Münch auf den Platzverweis des Doppeltorschützen an, der wegen Nachtretens die Rote Karte erhielt. „Mit zehn Mann haben wir versucht, alles wegzuverteidigen, und kassieren dann kurz vor Schluss unglücklicherweise den Ausgleich. Das passt zum Saisonverlauf“, erklärte Münch. Tim Meffert (90.) traf zum 2:2.