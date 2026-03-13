Bessere Personalsituation Bockenauer Zweite fühlt sich konkurrenzfähig Florian Unckrich 13.03.2026, 13:34 Uhr

i Dicke Luft vor dem Kasten des SV Winterbach II. Die Landesliga-Reserve (weiße Trikots) verlor das Spitzenspiel in Weinsheim, möchte nun aber gegen die SG Spabrücken wieder erfolgreich sein. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die B-Klassen laufen heiß. Auch am Wochenende stehen wieder einige interessante Partien auf dem Programm. So müssen sich beide Tabellenführer, die SG Weinsheim II und die SG Disibodenberg, auf enge Partien einstellen.

Der TSV Bockenau II wartet in der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 weiter auf die ersten Punkte der Saison. Am Sonntag war das Team näher dran als in vielen Spielen zuvor. Gegen die SG Hochstetten/Nußbaum lag das Schlusslicht ordentlich im Rennen, ehe die Partie in der 60.







