Die B-Klassen laufen heiß. Auch am Wochenende stehen wieder einige interessante Partien auf dem Programm. So müssen sich beide Tabellenführer, die SG Weinsheim II und die SG Disibodenberg, auf enge Partien einstellen.
Der TSV Bockenau II wartet in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 weiter auf die ersten Punkte der Saison. Am Sonntag war das Team näher dran als in vielen Spielen zuvor. Gegen die SG Hochstetten/Nußbaum lag das Schlusslicht ordentlich im Rennen, ehe die Partie in der 60.