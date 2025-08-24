Vor den Kreispokalspielen in dieser Woche ging es noch einmal in der Liga rund. Dabei setzten sich in der B-Klasse Birkenfeld 2 die Favoriten durch.

Der TV Hettenrodt und der TuS Niederbrombach verbuchten jeweils im dritten Spiel in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 den dritten Sieg. Am anderen Ende der Tabelle freute sich der SV Gimbweiler über die ersten Punkte der Saison.

SC Birkenfeld II – SV Gimbweiler 0:3 (0:2). Der SVG dominierte von Beginn an. „Der SV Gimbweiler war viel aggressiver, in den Zweikämpfen stärker und wollte den Sieg mehr als wir“, sagte der Birkenfelder Trainer Matthias Wiesen. Die Gäste spielten viele lange Bälle und setzten bei Ballverlust schnell nach. So trafen Samuel Müller (12.) und Ruslan Lataev (36.) für den SVG. Nach der Pause erkämpfte sich der SC Birkenfeld mehr Spielanteile. Es war jedoch der Gimbweilerer Belmir Muratovic, der das einzige Tor der zweiten Hälfte erzielte (70.).

SG Berglangenbach/Ruschberg – TuS Hoppstädten II 0:4 (0:2). Jannik Werle, der Sportliche Leiter der Berglangenbacher, zeigte sich nach dem Spiel fassungslos: „Es ist unfassbar, wie wir dieses Spiel überhaupt verlieren können und dann noch in dieser Höhe.“ Ihm zufolge war die SG zwar überlegen, kam aber nicht zum Torerfolg. Er fügte an: „Ich kann mir nicht erklären, wie viele Chancen wir noch brauchen, um das Tor zu treffen.“ Der TuS hingegen war effektiv und sicherte sich durch teils sehenswerte Tore von Kelvin Agyeman (9., 42.) und Dave Houska(49., 83.) den Sieg.

TuS Rötsweiler-Nockenthal – SG Idar-Oberstein/Algenrodt 0:1 (0:0). In der ersten Hälfte wurde es auf beiden Seiten selten gefährlich. „Die SG hat mich als Aufstiegsanwärter ein wenig enttäuscht. Denen ist nichts eingefallen“, sagte TuS-Abteilungsleiter Stefan Schulz. Seine eigene Mannschaft verteidigte solide, kam nach vorne aber ebenfalls nur selten zu guten Chancen. Nach Wiederanpfiff wurden die Gäste aktiver. Zunächst hatte der TuS Glück, dass nicht auf Rote Karte wegen Notbremse entschieden wurde. Dann entstand aus dem folgenden Freistoß der SG-Siegtreffer von Tim Schupp (74.). „Das war die Bestrafung für das Glück zuvor“, sagte Schulz. Er war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, auch wenn es am Ende nicht zu einem Punktgewinn reichte. „Insgesamt war es eigentlich ein 0:0-Kick, der durch die paar mehr Chancen verdient an die SG ging“, erklärte Schulz.

SV Nohen – TuS Niederbrombach 0:8 (0:4). Die Gäste brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu finden, waren im Anschluss aber überzeugend. „Die ersten 20 Minuten haben wir gut mitgehalten. Der TuS hat aber verdient gewonnen“, sagte Nohens Zweite Vorsitzende Joleen Kohlhaas. So kam es, dass der einzige Nohener Torschütze Arbnor Hajraj ins eigene Tor traf (33.). Für den TuS waren Hameed Naseradeen (23.), Dennis Lauer (26., 31., 60., 77.) und Mathias Düwel (87., 90.) erfolgreich.

TuS Leisel – TuS Oberbrombach 1:1 (0:0). Die Oberbrombacher waren in den ersten fünf Minuten sehr anfällig für Fehler in der Abwehr, was dafür sorgte, dass der TuS Leisel zu zwei großen Chancen kam. „Da hätten wir in Führung gehen müssen“, sagte der Leiseler Abteilungsleiter Daniel Brenner. Höhepunkt war ein Ball von Fabian Weigelt, den Niklas Schell von der Linie kratzte. Die Gäste fingen sich aber anschließend und gingen in der 69. Minute durch Schell in Führung. Der TuS Leisel hatte in der zweiten Hälfte viel damit zu tun, die gefährlichen Standards der Oberbrombacher zu verteidigen, die immer wieder Marcel Eifler suchten. Jonas Gross gelang dann aber per Foulelfmeter der Ausgleich (75.). Brenner sagte: „Am Ende sind wir zufrieden mit dem Punktgewinn. Leiseler Großchancen in der ersten Hälfte, drückende Oberbrombacher in der zweiten.“

SGH Rinzenberg – TV Hettenrodt 1:6 (0:2). Die ersten 15 Minuten gehörten den Hausherren, die etwas besser im Spiel waren. Nach einem Abwehrfehler gingen aber die Gäste durch Jordan Siewe Ngueguim in Führung (26.), dem vier Treffer gelangen. „Die Gäste waren in dieser Phase einfach etwas spritziger“, sagte der Rinzenberger Abteilungsleiter Marvin Glytas. Nach Ngueguims zweitem Treffer (35.) ging es in die Pause. Anschließend kamen die Gäste durch eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters nach einem vermeintlichen Foulspiel zum dritten Treffer durch Nico Dreher (52.). Auch nach dem Anschlusstreffer durch Flamur Pllavci, der auf 1:3 stellte (60.), gelang der SGH nur bedingt Entlastung. Im Anschluss wurde das Spiel chaotisch. Carsten Heinke sah die Rote Karte nach einem Wortgefecht mit dem Schiedsrichter. „Das war eine weitere fragwürdige Entscheidung. Der Schiedsrichter hatte keinen roten Faden mehr“, sagte Glytas. Der TVH erhöhte durch Tore von Ngueguim (72., 82.) und Philipp Conradt (77.).