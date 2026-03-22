Steven Thiel ist der Prototyp des zuverlässigen und engagierten Bolzplatz-Helden. Mit der SG Weinsheim II wollte er in diesem Frühjahr die lang ersehnte Meisterschaft bejubeln. Doch nun hat er sich schwer verletzt.
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Der TuS Roxheim hat das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 gegen den SV Winterbach II gewonnen und im Kampf um den zweiten Rang, der zu Aufstiegsspielen berechtigt, nun die Nase vorn. Spitzenreiter SG Weinsheim II hat nach zwei Spielen ohne Dreier wieder gewonnen, musste aber einen schmerzhaften Verlust hinnehmen.