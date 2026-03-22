Spitzenreiter siegt mal wieder Beinbruch: Steven Thiel wird Weinsheimern lange fehlen Florian Unckrich 22.03.2026, 21:37 Uhr

i Shakehands vor dem Spitzenspiel: Der Roxheimer Kapitän Niclas Reimann (links) und sein Winterbacher Kollege Johannes Lenhart klatschen sich vor den Augen von Schiedsrichter Wolfgang Lautenbach ab. Edgar Daudistel

Steven Thiel ist der Prototyp des zuverlässigen und engagierten Bolzplatz-Helden. Mit der SG Weinsheim II wollte er in diesem Frühjahr die lang ersehnte Meisterschaft bejubeln. Doch nun hat er sich schwer verletzt.

Der TuS Roxheim hat das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 gegen den SV Winterbach II gewonnen und im Kampf um den zweiten Rang, der zu Aufstiegsspielen berechtigt, nun die Nase vorn. Spitzenreiter SG Weinsheim II hat nach zwei Spielen ohne Dreier wieder gewonnen, musste aber einen schmerzhaften Verlust hinnehmen.







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