Gipfeltreffen „auf der Bach“ Beim B-Klasse-Derby werden 500 Zuschauer erwartet 01.10.2025, 13:11 Uhr

i Trainer Mathias Düwel (stehend, mit Kappe) und sein TuS Niederbrombach wollen am Freitag alles daran setzen, um das Derby in Niederhambach zu gewinnen und der SG Niederhambach/Schwollen die erste Niederlage der Saison zuzufügen. Stefan Ding

In Niederhambach steigt am Freitag eines jener Fußballspiele, für das sich irgendwie alle zu interessieren scheinen. Und so kündigt sich auch eine rekordverdächtige Besucherkulisse an. Die SG Niederhambach/Schwollen empfängt den TuS Niederbrombach.

Die schiefe Tabelle der B-Klasse Birkenfeld 1 weist die Partie zwischen der SG Niederhambach/Schwollen und dem TuS Niederbrombach nur als das Aufeinandertreffen des Spitzenreiters gegen den Vierten des Klassements aus, doch dieses Duell am Freitag (16 Uhr) in Niederhambach ist viel mehr als ein schnödes Top-Spiel.







