In Niederhambach steigt am Freitag eines jener Fußballspiele, für das sich irgendwie alle zu interessieren scheinen. Und so kündigt sich auch eine rekordverdächtige Besucherkulisse an. Die SG Niederhambach/Schwollen empfängt den TuS Niederbrombach.
Die schiefe Tabelle der B-Klasse Birkenfeld 1 weist die Partie zwischen der SG Niederhambach/Schwollen und dem TuS Niederbrombach nur als das Aufeinandertreffen des Spitzenreiters gegen den Vierten des Klassements aus, doch dieses Duell am Freitag (16 Uhr) in Niederhambach ist viel mehr als ein schnödes Top-Spiel.