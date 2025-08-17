Aufsteiger FC Bad Sobernheim II hatte just zu seinem runden Vereinsgeburtstag ein starkes Team stehen und feierte den ersten Saisonsieg in der B-Klasse Bad Kreuznach 2. Auch an der Spitze tat sich einiges.

Die Tormaschine des VfL Sponheim hat auch Moral im Angebot. Das Team von Trainer Marc Förster drehte in Hargesheim einen 0:3-Rückstand und verbuchte im dritten Spiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 den dritten Sieg. Die gleiche Bilanz weist der FSV Bretzenheim auf, der ebenfalls mit einem Rückstand und mit einer Unterzahl zu kämpfen hatte. Der TuS Gangloff bekam keine Mannschaft für das Gastspiel bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg zusammen, die Punkte gehen an die SG.

TSV Hargesheim II – VfL Sponheim 3:4 (3:0). „Es war ein geiles Spiel für die Sponheimer Fans“, betonte VfL-Trainer Marc Förster und fügte an: „Nach einem 0:3 noch einmal zurückzukommen, ist der Hammer.“ Im ersten Durchgang hatte jede Mannschaft vier bis sechs Chancen, die Hargesheimer nutzten ihre im Gegensatz zu den Sponheimern. „In der zweiten Hälfte haben wir Wille und Biss gezeigt und das Ding umgebogen. In der Nachspielzeit haben wir erst in Unterzahl den Siegtreffer gemacht, und dann hat unser Ersatztorwart Chris Härter den Sieg gerettet“, berichtete Förster. Tore: 1:0 Pit Haas (2.), Nico Kihm (40.), 3:0 Friedrich Klein (45.), 3:1, 3:2 Kaan Ok (62., 66.), 3:3 Marvin Mate (75.), 3:4 Christian Härter (96.). Ein Sponheimer hatte in der 85. Minute die Ampelkarte erhalten.

Kreuznacher Kickers – FSV Reiffelbach 5:0 (3:0). „Wir haben die ersten Minuten viel zu hektisch begonnen“, erklärte Kickers-Trainer Torsten Scharf und fügte an: „Auch nach dem 1:0 haben wir dann noch etwas gebraucht, bis wir richtig im Spiel waren. Von da an lief es dann viel besser.“ In der zweiten Hälfte ließen die Kickers viele Chancen liegen, das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können. In die Torjägerliste der Bad Kreuznacher durften sich Jean-Marcel Wilbert (10., 33.), Francesco Armbrüster (45., 49.) und Dennis Armbrüster (87.) eintragen lassen.

FC Bad Sobernheim II – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III 3:0 (2:0). „Die Bad Sobernheimer hatten eine personell deutlich stärkere Mannschaft als zuletzt auf dem Platz“, sagte SGM-Trainer Leon Skär. Trotzdem hielten die Gäste gut mit. „Leider mussten wir bereits nach zehn Minuten durch ein unachtsames Umschaltverhalten einen Konter hinnehmen, der uns in Rückstand brachte“, erzählte Skär. In der zweiten Hälfte war das Spiel ausgeglichen. Während die SGM ihre Chancen nicht nutzte, versenkte der Gastgeber einen weiteren Konter. „In Summe geht der Sieg der Bad Sobernheimer in Ordnung, da uns die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt hat und der Gegner spielerische Vorteile hatte“, erklärte Skär. Mann des Tages war Dominik Giloy mit einem Dreierpack (7., 44., 75.).

SG Nordpfalz II – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 1:4 (1:2). „Unsere Mannschaft hat eine beherzte Leistung gezeigt“, resümierte SG-Trainer Mario Jost und fügte an: „Leider stehen wir am Ende auch im dritten Spiel mit leeren Händen da.“ In einem lange auf Augenhöhe geführten Spiel hatte die SG vor allem in den ersten 60 Minuten Chancen, das Ergebnis positiv zu gestalten. Als sie am Ende aufmachen musste, hätte der Gast noch mehr Tore schießen können. So hielt der Nordpfalz-Torwart einen Foulelfmeter. „Am Ende ein verdienter Sieg der Gäste“, bilanzierte Jost. Tore: 0:1 Semih Tokelli (18.), 0:2 Severin Geib (23.), 1:2 Dustin Körper (26.), 1:3 Julian Piroth (58.), 1:4 Mohammad Raja (90.).

SG Rheinhessen – SG Disibodenberg 1:5 (1:2). „Es war ein verdienter 5:1-Sieg für uns auf einem sehr kleinen Platz“, sagte Gästetrainer Tim Kreuscher. Die Tore der Disibodenberger schossen Juri Blank (6., 75.), Maximilian Höhn (45.), Jonas Schumacher (59.) und Dominik Fonteyn (85.). Für die Rheinhessen traf Dario Cicu (44.).

FSV Bretzenheim – FSV Rehborn 5:3 (1:1). Der Rehborner Trainer Manuel Schmidt kritisierte: „Die Partie war von unserer Seite von zu vielen individuellen Fehlern, einem absolut körperlosen Zweikampfverhalten und mangelnder Effizienz im Abschluss geprägt. Selbst gegen zehn Bretzenheimer konnten wir das Spiel nicht kontrollieren und haben am Ende verdient verloren.“ Der Bretzenheimer Abteilungsleiter Matthias Münch ergänzte: „Wir haben auf fünf Positionen taktisch umgestellt, und das hat sehr gut funktioniert. Trotz einer Zeitstrafe und einer Roten Karte haben wir defensiv sehr kompakt gestanden und im letzten Drittel wieder sehr gut in die Offensive geschaltet, sodass der Gegner aufmachen musste und wir das Spiel durch Konter für uns entschieden haben. Im Großen und Ganzen geht der Sieg auch in Ordnung. Unser Trainer Sinan Kaya hat die Mannschaft super eingestellt, und die Jungs haben das top umgesetzt.“ Für die Bretzenheimer trafen Recep Söylemez (16.), Ricardo Marques (50., 84.) und Michael Bischof (69., 77.), während für die Rehborner Marcel Schuster (2.), Luca Hochstetter (76.) und René Schmitt (90.) erfolgreich waren.