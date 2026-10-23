Top-Spiel bei SGH Rinzenberg Bei der SG Berglangenbach/Ruschberg flutscht es gerade Sascha Nicolay 23.10.2026, 13:18 Uhr

i Trainer Jan Eisenhut (links) freut sich über die tollen Leistungen, die seine SG Berglangenbach/Ruschberg gerade abliefert. Am Sonntag geht es zur SGH Rinzenberg. Joachim Hähn

Drei Spiele in Serie hat die SG Berglangenbach/Ruschberg vor der Top-Partie bei der SGR Rinzenberg gewonnen. Trainer Jan Eisenhut weiß, warum es bei seiner Mannschaft gerade läuft.

Jeweils 20 Punkte haben die SGH Rinzenberg und die SG Berglangenbach/Ruschberg in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gesammelt und gehen mit dieser guten Ausbeute ins Verfolgerduell, das am Sonntag (15 Uhr) in Rinzenberg ausgetragen wird. Die Gastgeber, die eine Partie mehr auf dem Konto als die Berglangenbacher haben, schwächelten zuletzt ein bisschen und haben drei Spiele in Folge nicht gewonnen.







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