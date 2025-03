In diesen Wochen werden in den Bad Kreuznacher B-Klassen wichtige Weichen gestellt. So sticht beispielsweise ein Verfolgerduell im Salinental heraus.

Für die Kreuznacher Kickers ergibt sich am Sonntag die wohl letzte Möglichkeit, aktiv in den Kampf um den zweiten Tabellenplatz der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 einzugreifen. Der Bad Kreuznacher Traditionsklub lädt am Sonntag den SV Winterbach II ins Stadion im Salinental zu einem Topspiel ein.

Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Kickers-Trainer Thorsten Scharf den Rückstand auf den Zweitplatzierten SVW II auf vier Punkte reduzieren. Zieht der Tabellenfünfte aber den Kürzeren, so müssen sich die Kickers damit abfinden, nur noch um die goldene Ananas zu spielen. „Der Reifeprozess der vergangenen Jahre greift und spiegelt sich darin wider, dass wir die Chance haben oben mitzuspielen“, freut sich Scharf über die Entwicklung seiner Mannschaft und fährt fort: „Wir haben Platz zwei aber nicht fest im Blick. Wenn sich die Möglichkeit bietet, sagen wir nicht nein. Aber das hat keine Priorität.“ Im Hinspiel gab es für die Bad Kreuznacher nichts zu ernten. Sie kamen beim 2:7 am Winterbacher Felsen mächtig unter die Räder. „Die Pleite aus dem Hinspiel nehme ich auf meine Kappe“, räumt der Übungsleiter Fehler ein und erklärt: „Da habe ich falsch taktiert.“ Besser will es die Scharf-Elf im Rückspiel machen. „So eine Klatsche werden wir nicht mehr bekommen. Wir haben uns zwar am letzten Spieltag mit zwei Roten Karten unnötig dezimiert, aber wir pochen auf unsere Heimstärke und wollen es dem SVW so schwer wie möglich machen. Wenn wir lange die Null halten, bin ich davon überzeugt, dass wir die Punkte im Salinental behalten“, sagt der Bad Kreuznacher.

Auf einen Ausrutscher der Winterbacher warten die weiteren Verfolger, der FSV Bretzenheim und der TSV Hargesheim II. Während der FSV in einem vorgezogenen Spiel vom 24. Spieltag die schwächelnde SG Weinsheim II zu Gast hat, gastiert der formstarke TSV Hargesheim II beim abstiegsbedrohten VfL Sponheim. Ob die SG Waldlaubersheim/Gutenberg den Last-Minute-Punktverlust in doppelter Überzahl gegen die Kreuznacher Kickers verdaut hat, zeigt das Duell bei der SG Rheinhessen in Volxheim. Eine kurze Anreise hat der VfL Rüdesheim II im Derby beim Spitzenreiter SG Hüffelsheim II. Nach zwei Siegen in Folge unter dem neuen Trainer Leandro Gulipa ist dem VfL durchaus zuzutrauen, den Hüffelsheimern den ersten Punktverlust zu bescheren. Komplettiert wird der Spieltag von der Begegnung zwischen der SG Soonwald II und der TSG Planig II, in der die SGS auf ihren ersten Punktgewinn hofft.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 wird der Zweikampf um die ersten beiden Plätze zwischen der SG Nordpfalz und dem FC Bavaria Ebernburg immer deutlicher, da die Bavaren mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der SG Disibodenberg einen weiteren Konkurrenten ausschalteten. Während die SG Nordpfalz vor einer Pflichtaufgabe gegen den Vorletzten, den FSV Reiffelbach, steht, können die Ebernburger den Spieltag vom Sofa aus verfolgen. Auch für den FSV Rehborn wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung. Der FSV empfängt das glücklose Schlusslicht TuS Waldböckelheim, das seit dem 15. Spieltag nicht mehr die rote Laterne abgeben konnte. Die SG Hochstetten/Nußbaum ist auf dem besten Weg, ihre Serie von drei Siegen in Folge fortzusetzen. Die Mannschaft von Spielertrainer Cenk Ceylan hat die dritte Garde der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zu Gast, die nach dem 0:6 aus dem Hinspiel auf Wiedergutmachung aus sind. Der VfL Simmertal II kann beim FC Schmittweiler-Callbach II einen großen Schritt im Tabellenkeller machen. Für den FC Schmittweiler-Callbach II ist es das erste Spiel nach der Winterpause. Für die SG Disibodenberg geht die Reise zum FC Martinstein. Angesichts der Formstärke der Spielgemeinschaft, die gegen die Ebernburger trotz der Niederlage zu überzeugen wusste, und der Tabellenposition ist der FCM lediglich der Herausforderer.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 musste die SG Bergen/Berschweiler einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Tom Dautermann verlor überraschend gegen den TuS Breitenthal, wodurch die SG Perlbachtal auf sieben Punkte davonziehen kann. Am Sonntag nimmt die SG Bergen gegen den SV Stipshausen erneut die Favoritenrolle ein und kann sich mit einem Dreier wieder halbwegs auf Kurs bringen. Auch die SG Perlbachtal darf ihr Können unter Beweis stellen. Der Zweite gastiert bei der Spvgg Teufelsfels, der das Zeug zum Stolperstein besitzt. Für den FC Hennweiler geht es zum TuS Tiefenstein. Bereits im Hinspiel konnte sich der FCH mit einem halben Dutzend Toren Unterschied durchsetzen. Auch im Rückspiel haben sich die Vorzeichen nicht geändert, und alles deutet auf einen Auswärtssieg des FC Hennweiler hin.