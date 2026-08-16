Topteams überzeugen Bastian Gaul geht voran: TSG Planig in Torlaune Florian Tuschner 16.08.2026, 21:53 Uhr

i Freud und Leid liegen dicht beisammen: Die SG Waldlaubersheim/Gutenberg bejubelte zum Ärger der SG Spabrücken (gelbe Trikots) einen deutlichen Erfolg. Edgar Daudistel

Niederlagen sind das eine, die Reaktion darauf das andere – das nahm sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg zu Herzen, die für ihre Vorwochen-Niederlage eindrucksvoll Wiedergutmachung betrieb.

Der Neustart für die TSG Planig nach dem Rückzug aus der Bezirksliga könnte kaum besser laufen: drei Spiele, drei Siege, 19:0 Tore. Auch die weiteren Topteams FSV Rehborn und TuS Roxheim überzeugten in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – TuS Roxheim 0:4 (0:0).







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