Niederlagen sind das eine, die Reaktion darauf das andere – das nahm sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg zu Herzen, die für ihre Vorwochen-Niederlage eindrucksvoll Wiedergutmachung betrieb.
Lesezeit 2 Minuten
Der Neustart für die TSG Planig nach dem Rückzug aus der Bezirksliga könnte kaum besser laufen: drei Spiele, drei Siege, 19:0 Tore. Auch die weiteren Topteams FSV Rehborn und TuS Roxheim überzeugten in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – TuS Roxheim 0:4 (0:0).