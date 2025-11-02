Göttschied verliert Top-Spiel B-Klasse-Schützenfest: 42 Tore in fünf Spielen Sascha Nicolay

Malin Franke 02.11.2025, 20:00 Uhr

i Tor für den SV Stipshausen. Nico Friedrich (in schwarz) setzt sich durch und bezwingt Alexander Koch im Tor des VfL Weierbach. Yanbang Jiang (Nummer 6) und Omar Azad Ahmad (14) können nichts ausrichten. Michael Greber

Die SG Perlbachtal hat ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Mit einer starken Leistung setzte sich das Team im Top-Spiel beim SV Göttschied durch. Richtig spannend war es in Weierbach, wo der VfL einen 5:4-Sieg landete.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld rappelte es im Karton. Fünf Spiele wurden ausgetragen und dabei fielen satte 42 Tore. Besonders viele davon steckte der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein II ein, der zweimal ran musste und 0:11 in Hennweiler sowie 1:8 gegen Breitenthal unterlag.







Artikel teilen

Artikel teilen