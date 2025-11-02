Die SG Perlbachtal hat ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Mit einer starken Leistung setzte sich das Team im Top-Spiel beim SV Göttschied durch. Richtig spannend war es in Weierbach, wo der VfL einen 5:4-Sieg landete.
Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld rappelte es im Karton. Fünf Spiele wurden ausgetragen und dabei fielen satte 42 Tore. Besonders viele davon steckte der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein II ein, der zweimal ran musste und 0:11 in Hennweiler sowie 1:8 gegen Breitenthal unterlag.