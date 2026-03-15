Glück für den SV Gimbweiler
Ausgleich mit zwei Mann weniger hilft Rötsweiler nicht
Hoppstädtens Torhüter Joris Becker packt sich die Kugel im Nachfassen. Gegen heranrutschende Feldspieler gehört zu so einer Akto
Hoppstädtens Torhüter Joris Becker packt sich die Kugel im Nachfassen. Gegen heranrutschende Feldspieler gehört zu so einer Akton Mut.
Stefan Ding

Vorne gewinnt die SG Niederhambach/Schwollen weiter, aber im Kampf um Platz zwei hat es in der B-Klasse Birkenfeld 2 Bewegung gegeben. Ganz bitter verlor Schlusslicht TuS Rötsweiler gegen den SV Gimbweiler, einen der Anwärter auf Rang zwei. 

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Der TuS Niederbrombach hat seine Hausaufgaben in der B-Klasse Birkenfeld 2 gemacht und ist neuer Zweiter, weil Hoppstädten II gegen die SGH Rinzenberg patzte. Spitzenreiter SG Niederhambach landete in Oberbrombach einen Kantersieg.TuS Oberbrombach - SG Niederhambach/Schwollen 1:9 (1:3).

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