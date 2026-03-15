Vorne gewinnt die SG Niederhambach/Schwollen weiter, aber im Kampf um Platz zwei hat es in der B-Klasse Birkenfeld 2 Bewegung gegeben. Ganz bitter verlor Schlusslicht TuS Rötsweiler gegen den SV Gimbweiler, einen der Anwärter auf Rang zwei.
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Der TuS Niederbrombach hat seine Hausaufgaben in der B-Klasse Birkenfeld 2 gemacht und ist neuer Zweiter, weil Hoppstädten II gegen die SGH Rinzenberg patzte. Spitzenreiter SG Niederhambach landete in Oberbrombach einen Kantersieg.TuS Oberbrombach - SG Niederhambach/Schwollen 1:9 (1:3).