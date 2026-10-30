SG Spabrücken in Roxheim Aus Matchplan fürs Topspiel macht Dilly ein Geheimnis Florian Unckrich 30.10.2026, 13:00 Uhr

i Das tat weh: Die deutliche 1:6-Heimniederlage gegen Tabellenführer SG Hochstetten muss der TSV Langenlonsheim/Laubenheim (rote Trikots) auswärts verarbeiten, es geht zum FC Bad Sobernheim II. Edgar Daudistel

Aussprache, Zusammenrücken, Offensivpower – Christian Mitchell, der Trainer der SG Merxheim II, erklärt die Gründe für den SGM-Aufschwung. Der Spabrücker Sebastian Dilly möchte derweil den TuS Roxheim ärgern.

Zehn Tore für den Tabellenführer, fünf für den Herausforderer, offensiv haben sich der TuS Roxheim und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg am vergangenen Wochenende schon einmal warmgeschossen. Nun treffen beide im Spitzenspiel der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 aufeinander.







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