Aussprache, Zusammenrücken, Offensivpower – Christian Mitchell, der Trainer der SG Merxheim II, erklärt die Gründe für den SGM-Aufschwung. Der Spabrücker Sebastian Dilly möchte derweil den TuS Roxheim ärgern.
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Zehn Tore für den Tabellenführer, fünf für den Herausforderer, offensiv haben sich der TuS Roxheim und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg am vergangenen Wochenende schon einmal warmgeschossen. Nun treffen beide im Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 aufeinander.