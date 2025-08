In Algenrodt wird in dieser Saison kein A-Klasse-Fußball gespielt - und doch riecht es am ersten Spieltag dort ein bisschen nach A-Klasse. Die B-Klasse BIR 2 beginnt in Algenrodt nämlich gleich mit einem Gipfeltreffen.

Es ist ein bisschen so, als würden in der Bundesliga Borussia Dortmund und Bayern München am ersten Spieltag aufeinandertreffen. Ein Elefantenduell zum Auftakt. In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 heißen die Elefanten SG Niederhambach/Schwollen und SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt - und, ja, sie stehen sich in Algenrodt am Sonntag (15 Uhr) gleich beim Saison-Startschuss gegenüber.

Die Meisterschaft und der Aufstieg werden in diesem ersten Gipfeltreffen sicher noch nicht entschieden, aber einen Fingerzeig, wie gut die beiden Top-Favoriten sind, darf man sich schon erwarten. Noch ein bisschen mehr favorisiert als A-Klasse-Absteiger SGIO ist die SG Niederhambach/Schwollen, die schließlich den vielleicht spektakulärsten Transfercoup auf Kreisebene gelandet hat. Marius Botiseriu ist vom SC Idar-Oberstein gekommen und fungiert als Spielertrainer. Jemand, der noch letzte Saison in der Oberliga Stammspieler war, ist für die B-Klasse natürlich ein absoluter Unterschiedsakteur.

„Wir wollen nicht Dritter werden, wir wollen versuchen, wieder aufzusteigen“

SGIO-Trainer Rüdiger Heckmann

Botiserius Gegenüber Rüdiger Heckmann sind die Transferaktivitäten der Niederhambacher und Schwollener natürlich nicht entgangen. Der Coach der SG Idar-Oberstein stellt fest: „Sie haben mit ihrem neuen Spielertrainer natürlich sehr viel Qualität bekommen.“ Heckmann weist aber auch auf weitere Neue hin, auf die Conrad-Brüder Carsten und Christian sowie Artur Wirt, einen Altmeister im Angriff. „Für die B-Klasse ist das sicher sehr gut“, glaubt der Coach.

Bei allem Respekt vor dem Gast möchte sich Heckmann aber in erster Linie auf seine Mannschaft konzentrieren, deren Ziel es ist, den Abstieg aus der A-Klasse umgehend zu korrigieren. „Wir wollen nicht Dritter werden, wir wollen versuchen, wieder aufzusteigen“, bestätigt Heckmann. Den verpassten Klassenerhalt hat die SGIO weggesteckt. „Abzusteigen ist nie eine schöne Sache, aber es war früh absehbar, dass wir keine Endspiele mehr haben würden“, sagt der Coach und gibt zu: „Es war ja auch kein Zufall. Obwohl wir oft mitgehalten haben und kaum klare Niederlagen einstecken mussten, haben wir doch meistens verloren. Und deshalb kann man auch nicht von Pech reden.“

„Old-School-Methoden“ in der Vorbereitung

Allerdings weist Heckmann darauf hin, dass sein Team zu den jüngsten der A-Klasse gehört habe. Jetzt - eine Saison weiter - soll es mit etwas mehr Erfahrung wieder nach oben gehen. „Wir wollen Tempo machen, angreifen und mutig sein – auch am Sonntag gegen Niederhambach“, stellt Heckmann klar. Damit das klappt, hat der Coach in der Vorbereitung auf - wie er sie nennt - „Old-School-Methoden“ gesetzt. „Der Fokus lag auf Fitness, Kondition und Kraft“, verrät er. Trotzdem: Der spielerische Ansatz, den die SGIO auch vergangene Saison pflegte, soll bleiben. „Ganz klar, daran wollen wir anknüpfen“, bestätigt Heckmann. Klingt gut und lässt auf ein interessantes Elefantenduell hoffen.

Außerdem spielen: SV Buhlenberg II - SV Nohen (Sonntag, 12.45 Uhr), TuS Niederbrombach - TuS Leisel, TV Hettenrodt - TuS Rötsweiler-Nockenthal, SGH Rinzenberg - SG Berglangenbach/Ruschberg.