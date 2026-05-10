Der Derbysieg in der B-Klasse-Birkenfeld 2 gegen den TuS Oberbrombach war für den TuS Niederbrombach richtig viel wert – denn der einzige Konkurrent im Rennen um Rang zwei patzte.
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Einen Riesenschritt in Richtung Aufstiegsspiele hat der TuS Niederbrombach gemacht. Während die Mannschaft des Trainerduos Mathias Düwel/Robert Skibba im Derby der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gegen den TuS Oberbrombach die Oberhand behielt, patzte der einzige verbliebene Konkurrent im Rennen um Rang zwei.