SV Gimbweiler patzt Aufstiegsspiele für den TuS Niederbrombach ganz nah Sascha Nicolay

Verena Müller-Baltes 10.05.2026, 21:01 Uhr

i Beim SV Gimbweiler (rote Trikots) lief nicht viel zusammen - und so setzte es bei der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt eine Niederlage. Es waar ein herber Rückschlag im Kampf um Platz zwei. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Derbysieg in der B-Klasse-Birkenfeld 2 gegen den TuS Oberbrombach war für den TuS Niederbrombach richtig viel wert – denn der einzige Konkurrent im Rennen um Rang zwei patzte.

Einen Riesenschritt in Richtung Aufstiegsspiele hat der TuS Niederbrombach gemacht. Während die Mannschaft des Trainerduos Mathias Düwel/Robert Skibba im Derby der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gegen den TuS Oberbrombach die Oberhand behielt, patzte der einzige verbliebene Konkurrent im Rennen um Rang zwei.







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