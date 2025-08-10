Die hohe Hürde in Weinsheim übersprungen: Die SG Hochstetten/Nußbaum mausert sich immer mehr zum Titelfavoriten in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Doch auch der TuS Roxheim, der SV Winterbach II und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg hielten sich bei ihren ersten Auftritten schadlos.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach II – SV Oberhausen II 2:2 (1:2). Ein gerechtes Kerbe-Remis. „In den Phasen, in denen die Tore gefallen sind, dominierte in einer sonst ausgeglichenen Partie das jeweilige Team“, erklärte SGK-Trainer Jens Wückert. Abdelhak Bajjou (8.) ließ die Hausherrn früh jubeln. Fabian Schwarz (22.) glich aus, ehe Mohammad Akrad (41.) auf 2:1 für den Gast stellte. Für den Endstand sorgte Parwiz Shahabi (82.).

SG Weinsheim II – SG Hochstetten/Nuẞbaum 3:4 (0:2).Beide Tore der Gäste im ersten Durchgang fielen nach dem gleichen Muster. „Der Ball ging nach links raus und von dort in die Mitte. Das verteidigen wir zu billig“, erklärte SGW-Trainer Oliver Kurz und fügte an: „Nach dem Seitenwechsel haben wir uns zurückgekämpft und waren fortan besser im Spiel.“ Luca Schmitt (58.) und Justus Klöckner (68.) egalisierten die Führung von Amir Dahdouh (27.) und Jannik Grießhaber (36.). In der Schlussphase wurden die Gastgeber doppelt bestraft. Florian Heeg (81.) kam im eigenen Strafraum zu spät und sah dafür die Rote Karte. Den folgenden Elfmeter verwandelte Kaan Özdemir (83.) sicher. Nur drei Minuten später wurde die Spieleranzahl gleich gestellt, nachdem Marcel Becking (86.) die Ampelkarte gesehen hatte. In einer turbulenten Nachspielzeit sorgte Dahdouh für die Vorentscheidung. Zwar konnte Steven Thiel (94.) noch verkürzen, doch sein Treffer blieb ohne Folgen. „Das Spiel hätte auch 4:4 ausgehen können“, sagte Kurz, der auf der Trainerbank ebenfalls die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

VfL Simmertal II – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II 1:5 (1:3). Die SGM dominierte auf dem Flachsberg und erzielte alle sechs Tore. „Das war eine starke Mannschaftsleistung“, lobte SGM-Vorstandsmitglied Dennis Caesar. Christian Mitchell (20.) erzielte die Führung, die Henry Jung (30.) ausbaute. Nach einer scharfen Flanke fälschte der Merxheimer Michel Fey (44.) das Leder per Kopf zum 1:2 ins eigene Tor ab. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und legten im direkten Gegenzug durch Christian Drehkopf nach. „Die Reaktion war wichtig, um den Simmertalern die Hoffnung zu nehmen“, sagte Caesar. Für den Endstand sorgten Tobias Petre (53.) und Noah Engisch (62.). „Wenn das Spiel noch höher ausgeht, darf sich keiner beschweren“, erklärte Caesar.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II – SV Winterbach II 0:5 (0:2).„Das Ergebnis spiegelt nicht ganz unsere Leistung wider. Gerade in der ersten Hälfte waren wir mindestens ebenbürtig und hatten ein leichtes Chancenplus“, berichtete Jörn Zillmann, Abteilungsleiter des VfL Fürfeld. Doch die Tore erzielte alleine der SVW. Marcel Herrmann (17.) und Jonas Götz (41.) trafen vor dem Pausentee. „Nach der Halbzeit haben wir uns zu viele Fehler erlaubt, weshalb das Ergebnis so hoch ausfällt“, erklärte Zillmann. Den Anfang am zweiten Durchgang machte Götz (72.), ehe Tobias Zimmermann (80.) und David Schlich (87.) nachlegten. „Es war eine klare Leistungssteigerung zur Vorwoche zu erkennen. Das stimmt mich positiv“, sagte Zillmann.

TuS Waldböckelheim II – TSG Planig II 3:1 (0:0). Die Planiger erwischten den besseren Start. „Wir haben uns mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ins Spiel gekämpft“, erklärte TuS-Abteilungsleiter Michael Klein. TuS-Spielertrainer Lars Webler (56.) gelang das 1:0. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Eike Broszukat (67.) traf. „Wir haben uns durch den Gegentreffer nicht aus der Bahn werfen lassen und haben weiter auf Sieg gespielt“, sagte Klein. Webler (78.) erzielte seinen zweiten Treffer, ehe Leon Bott (90.) für die Entscheidung sorgte. „Ein Sieg, der nur durch die gute Zusammenarbeit des Kollektivs möglich war“, freute sich der Abteilungsleiter.

TuS Roxheim – TSV Bockenau II 3:0 (0:0).Viel Ballbesitz und viele Torabschlüsse kennzeichneten das Spiel des TuS. „Im letzten Drittel waren wir aber zu ungenau, weshalb im ersten Durchgang keine Tore gefallen sind“, sagte TuS-Spielertrainer Julian Reimann. Es musste ein Handelfmeter als Dosenöffner her, den Niclas Reimann (66.) sicher verwandelte. Kurz darauf legte er seinen zweiten Treffer nach. Zum Endstand traf Tim Baumgärtner (80.). „Unterm Strich bin ich mit der Leistung zufrieden. Wir müssen aber zielstrebiger werden. Genau das hatte uns bereits in der A-Klasse das Genick gebrochen“, fasste Julian Reimann zusammen.

SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg – SG Guldenbachtal II 4:0 (1:0).„Wir haben uns zu Beginn schwergetan. Aber je länger die Partie angedauert hat, desto besser hatten wir das Spielgeschehen im Griff“, teilte Heimtrainer Sebastian Dilly mit. Der Treffer von Romario Menkovic (42.) war der Dosenöffner. Mario Lunkenheimer (62.) baute die Führung aus. „Irgendwann hatte die SG Guldenbachtal nichts mehr entgegenzusetzen“, sagte Dilly. Leo Lang (84.) und Steffen Zimmermann (90.) machten den Deckel drauf. „Der Sieg hätte höher ausfallen können, aber für das erste Saisonspiel war das schon recht ordentlich“, bilanzierte Dilly.