SV Gimbweiler wieder Erster Aufholjagd des TV Hettenrodt endet nach 1:5 beim 5:6 Sascha Nicolay 11.10.2026, 20:56 Uhr

i Die Trainer des Elf-Tore-Spektakels in Hettenrodt: TVH-Coach Oliver Koerdt (rechts) beglückwünscht Jan Eisenhut zum 6:5-Sieg. Joachim Hähn

Der TV Hettenrodt hat gegen die SG Berglangenbach die zweite Halbzeit 4:1 gewonnen. Das Problem: Durchgang eins ging 1:5 verloren. Derweil siegte der SV Heimbach beim SV Weiersbach und hievte damit wieder den SV Gimbweiler an die Spitze.

Das Spektakel des Tages in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 fand beim TV Hettenrodt statt, der gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg 5:6 verlor. Derweil übernahm der SV Gimbweiler wieder die Tabellenführung. SC Birkenfeld II – SG Niederhambach/Schwollen II 4:0 (2:0).







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