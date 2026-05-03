Der TV Hettenrodt hat sich endgültig aus dem Rennen um Platz zwei verabschiedet. Um den Rang, der zu Aufstiegsspielen berechtigt, streiten sich nur noch der TuS Niederbrombach und der SV Gimbweiler.
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Im Kampf um den zweiten Platz in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat der TuS Niederbrombach ein mächtiges Ausrufezeichen gesetzt und 9:3 gegen die SG Idar-Oberstein gewonnen. Doch davonziehen konnte der TuS nicht, denn auch der SV Gimbweiler, der drei Punkte und eine bestrittene Partie weniger hat, siegte.