Sportchef Münch lobt Auch Özkayin verlängert beim FSV Bretzenheim Olaf Paare 11.03.2026, 17:46 Uhr

i Handschlag auf eine gemeinsame Zukunft beim FSV Bretzenheim: Burak Özkayin (links) und Matthias Münch. FSV Bretzenheim/Münch

Der FSV Bretzenheim setzt auf Kontinuität. Nach Sinan Kaya verlängert nun auch Burak Özkayin beim Aufstiegsaspiranten.

Das Trainerteam für die neue Saison beim Fußball-B-Klassen-Klub FSV Bretzenheim ist komplett. Burak Özkayin bleibt spielender Co-Trainer und arbeitet damit weiter eng mit Cheftrainer Sinan Kaya zusammen.„Ich bin sehr froh, dass uns mit Buraks Verlängerung der letzte Baustein der Zukunftsplanung gelungen ist“, sagt Matthias Münch, der Sportliche Leiter der Bretzenheimer.







