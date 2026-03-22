TV Hettenrodt neuer Zweiter Arbnor Hajraj vom SV Nohen verwandelt zwei Ecken direkt Verena Müller-Baltes 22.03.2026, 21:14 Uhr

i Der zweite Streich von Niclas Bier (links) in Ruschberg. Dieser Treffer bedeutete den 3:4-Anschluss der SG Berglangenbach/Ruschberg beim 4:4 gegen den SV Gimbweiler. Marco Sauer im SVG-Kasten ist chancenlos. Stefan Ding

Richtig viel zu bieten hatte einmal mehr die B-Klasse Birkenfeld 2. Da schoss zum Beispiel der Gimbweilerer Thomas Szöllösi vier Tore, doch zum Sieg reichte das in Ruschberg nicht. Stärke hat abermals die SGH Rinzenberg bewiesen.

Der TV Hettenrodt und der SV Gimbweiler II sind die Gewinner des Spieltags in der B-Klasse Birkenfeld 2. Die Hettenrodter gewannen das Spitzenspiel gegen den TuS Hoppstädten 5:2 und sind nun neuer Zweiter des Klassements. Sie profitierten auch davon, dass die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt bei der im Moment so starken SGH Rinzenberg verlor.







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