Richtig viel zu bieten hatte einmal mehr die B-Klasse Birkenfeld 2. Da schoss zum Beispiel der Gimbweilerer Thomas Szöllösi vier Tore, doch zum Sieg reichte das in Ruschberg nicht. Stärke hat abermals die SGH Rinzenberg bewiesen.
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Der TV Hettenrodt und der SV Gimbweiler II sind die Gewinner des Spieltags in der B-Klasse Birkenfeld 2. Die Hettenrodter gewannen das Spitzenspiel gegen den TuS Hoppstädten 5:2 und sind nun neuer Zweiter des Klassements. Sie profitierten auch davon, dass die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt bei der im Moment so starken SGH Rinzenberg verlor.