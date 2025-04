Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III kämpft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 seit einiger Zeit mit Personalproblemen. Auch am Samstag um 14 Uhr, wenn in der SG Nordpfalz der Tabellenzweite in Lauschied gastiert.

„Schon gegen den FSV Rehborn mussten wir mit Personalsorgen kämpfen, haben das aber richtig gut gemacht“, lobt SGM-Trainer Florian Koch die Einstellung seiner verbliebenen Spieler. „Wir werden gegen die Nordpfälzer jeden auf den Platz schicken, der halbwegs ohne Schmerzen laufen kann“, berichtet Koch und sagt „Für uns geht es um Schadensbegrenzung. Wir wissen, dass wir der Außenseiter sind. Deshalb liegt unser Fokus ganz klar auf der Defensive. Je länger wir es schaffen, die null zu halten, desto größer wird die Chance sein, den Favoriten zu ärgern.“

Auf einen Ausrutscher der SG Nordpfalz hofft der FC Bavaria Ebernburg, der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenspitze mit der SGN liefert. Die Bavaren haben mit dem FC Martinstein eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte zu Gast, gegen die alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung wäre. Direkt hinter dem Spitzenduo stehen der FSV Rehborn und die SG Disibodenberg, die im direkten Duell in Rehborn aufeinandertreffen. Der TuS Waldböckelheim II versucht sein Glück beim TuS Gangloff und hält weiter an der Hoffnung fest, einen Saisonsieg einzufahren. Für die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II geht die Reise zum FC Schmittweiler-Callbach II. Dort will sie die knappe 2:3-Hinspielniederlage gutmachen. Auch in der Tabelle liegen nur zwei Plätze zwischen den beiden Teams, weshalb ein erneutes Spiel auf Augenhöhe zu erwarten ist.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 galt der FSV Bretzenheim lange Zeit zu den Mannschaften, die hinter Primus SG Hüffelsheim II um den zweiten Platz kämpfen. Seit der Winterpause tritt der FSV allerdings auf der Stelle. Die Bretzenheimer holten aus vier Spielen nur sechs Punkte, zudem überzeugten sie auch nicht mehr mit guten Leistungen, so wie es in der Hinrunde noch der Fall war. Dadurch konnte der SV Winterbach II davonziehen und den Vorsprung auf die FSV auf sieben Punkte ausbauen, zudem haben sie noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Der Zug ist abgefahren“, kommentiert FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch die Aufstiegshoffnungen des Dritten. „Wir haben es mit unserem kleinen Kader nicht geschafft, die Ausfälle zu kompensieren. Zudem setzen wir vermehrt auf unsere Jugendspieler, die einfach noch Zeit brauchen, um sich zu entwickeln“, nennt Münch Gründe für das Leistungstief. Am Sonntag gastiert der FSV bei der SG Rheinhessen, die sie im ersten Aufeinandertreffen eindrucksvoll mit 8:0 vom Platz gefegt haben. „Ich erwarte ganz anderes Rückspiel. Unser Gegner ist ein eingeschworener Haufen, die wissen, wie sie auf ihrem Platz es den Kontrahenten schwer machen können“, geht Münch von einem harten Brocken aus, der geknackt werden muss und ergänzt: „Auch personell sieht es nicht unbedingt gut aus, weshalb wir erst mal kleine Brötchen backen müssen.“

Besser als der FSV machte es der SV Winterbach II. Die Mannschaft vom Felsen holte seit dem Restrundenstart die maximale Ausbeute. Auch beim Gastspiel bei der schwankenden SG Weinsheim II ist den Winterbachern eine Fortsetzung ihrer Serie zuzutrauen. Der VfL Rüdesheim II will seinen Aufwärtstrend in Windesheim bei der SG Guldenbachtal II fortsetzen. Die SG Soonwald II entsendet weitere Lebenszeichen. Nach einer ernüchternden ersten Saisonhälfte platzte in den vergangenen beiden Partien der Knoten, vier Punkte wurden eingefahren. Das Schlusslicht steht aber schon vor der nächsten großen Hürde. Die Mannschaft von Trainer SGS-Trainer John Moreno hat den Tabellenführer SG Hüffelsheim II zu Gast. Der TSV Hargesheim II befindet sich im Aufwind. Im Verfolgerduell hat der TSV die SG Gutenberg/Waldlaubersheim zu Gast.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 gelang dem TV Grumbach nach 17 Spieltagen der erste Saisonsieg. Auf dieser Euphoriewelle würden die Grumbacher gerne weitersurfen, doch schon am Sonntag gastiert das Schlusslicht bei der Spvgg Hochwald, die den TVlern im Hinspiel mit einer 10:0-Klatsche deutlich die Grenzen aufgezeigt hat. Die Spvgg Teufelsfels empfängt mit dem TuS Breitenthal ihren Tabellennachbarn. Nach zwei sieglosen Spielen wird der Tabellensiebte alles daransetzen, mit einem Sieg die Trendwende einzuleiten, um mit einem Sieg an ihrem Konkurrenten vorbeizuziehen. Nach dem 1:7 gegen die SG Perlbachtal strebt die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II im Heimspiel und Derby in Kirn-Sulzbach gegen den FC Hennweiler Wiedergutmachung an. Der FCH befindet sich auf dem Vormarsch. Der SV Oberhausen II tritt beim Tabellenführer SG Rhaunen/Bundenbach als klarer Außenseiter an.