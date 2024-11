B-Klasse Bad Kreuznach 2: Winterbacher führen beim 15:0 zur Pause mit 11:0 Äußerst ungewöhnlich: Teamkameraden des SV Winterbach II erzielen in einem Spiel jeweils sieben Toren Florian Unckrich 03.11.2024, 21:39 Uhr

Kreis Bad Kreuznach. Drei der fünf Spiele der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 endeten mit Kanterergebnissen, zwei davon sogar zweistellig. Außergewöhnlich ist zudem, dass zwei Spieler des SV Winterbach II jeweils sieben Treffer erzielten.

TSV Hargesheim II – SG Soonwald II 10:0 (3:0). Trotz einer frühen Führung taten sich die TSVler in den ersten 45 Minuten schwer. „Die SG Soonwald hat das zunächst gut verteidigt. Mit fortlaufender Spielzeit hast du gemerkt, dass bei den Gästen die Kräfte schwinden, wodurch sich deutlich mehr Räume ergeben haben“, teilte TSV-Spielertrainer Robin Schmidt mit und fügte an: „Auch in dieser Höhe ist es ein verdienter Sieg.

