Abbruch in Teufelsfels Acht Obersteiner Spieler verletzen sich beim 0:13 Sascha Nicolay

Malin Franke 28.09.2025, 19:50 Uhr

i Die SG Bergen/Berschweiler (rote Trikots) verlor ihr Heimspiel gegen den SV Stipshausen mit 2:3. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Eigentlich hatte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II genügend Spieler dabei, um die Partie bei der Spvgg Teufelsfels in der B-Klasse-BIR 1 zu bestreiten. Doch beim Warmmachen und beim Spiel fielen so viele Akteure aus, dass ein Abbruch fällig wurde.

Der TuS Breitenthal hat seine Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse auch im schwierigen Heimspiel gegen den FC Hennweiler verteidigt. Die SG Perlbachtal ist aber mit einem Heimsieg gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein dran geblieben. Die Perlbachtaler haben weiter drei Punkte Rückstand und eine Partie weniger absolviert.







