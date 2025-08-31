Mit 6:0 fiel der erste Saisonsieg der SG Meisenheim III deutlich aus. Die unterlegene SG Nordpfalz II wartet dagegen weiter auf den ersten Zähler in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 – genauso wie die SG Rheinhessen und der FSV Reiffelbach.

Der TSV Langenlonsheim/Laubenheim kassierte nach dem Abstieg aus der A-Klasse und unter der Regie von Neu-Trainer Sebastian Grünewald seine erste Punktspiel-Niederlage. Bitter: Der TSV unterlag ausgerechnet im Derby in Bretzenheim. Also dort, wo Grünewald viele Jahre gespielt hatte. Der FSV bleibt somit erster Verfolger von Spitzenreiter VfL Sponheim. Am Tabellenende der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 siegte die SG Meisenheim III erstmals.

FC Bad Sobernheim II – TSV Hargesheim II 1:1 (1:1). Matthias Baus brachte die Hausherren in der fünften Minute in Führung. Bereits in der 14. Minute glich Nico Kihm aus. „Es war ein glücklicher Punktgewinn für uns“, erklärte FC-Trainer Jens Gräff und fügte an: „Aber ein Kompliment an meine Mannschaft. Alle Jungs haben bis zum Schluss super gekämpft. Ein besonderes Lob geht an unseren Torhüter Kay Schotte, der eine super Leistung gezeigt und einen Elfmeter gehalten hat.“

Kreuznacher Kickers – TuS Gangloff 4:2 (2:1). „Es war ein kampfbetontes Spiel“, erklärte TuS-Trainer Jan Riemenschnitter und ergänzte: „Die Kickers haben versucht, hoch zu stehen und früh Druck zu machen. Wir konnten es leider nicht immer so lösen, wie wir uns das vorgenommen hatten.“ Tore: 1:0 Shawn Büttenbender (15.), 1:1, 3:2 Samuel Rahn (30., 62.), 2:1, 3:1 Francesco Armbrüster (32., 53.), 4:2 Jetmir Gashi (85.).

SG Nordpfalz II – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III 0:6 (0:2). „Wir hatten uns gegen einen direkten Kontrahenten im Tabellenkeller viel vorgenommen und wollten unbedingt drei Punkte“, sagte SGM-Trainer Leon Skär und freute sich über die Umsetzung: „Die Einstellung haben wir auch auf den Platz bekommen und das Spiel von der ersten Minute an bestimmt.“ Der Ballbesitz lag bei den Gästen, die ihre Spitzen immer wieder durch tiefe Pässe hinter die gegnerische Kette schickten. In die Torschützenliste der Meisenheimer trugen sich ein: Dominik Kercher, Marek Peters, Simon Bernd, Marc Gassdorf, Sven Sutor und Silas Barth.

FSV Bretzenheim – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 3:0 (1:0). „Es ist natürlich super, das Derby mit 3:0 zu gewinnen“, freute sich FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch und ergänzte: „Unser Trainer Sinan Kaya hat uns taktisch sehr, sehr gut eingestellt. Wir haben dem Gegner viel Ballbesitz gelassen und durch Konter gestochen. Der Matchplan ist genau aufgegangen.“ Wichtig war zudem die Kompaktheit der Bretzenheimer, die in der zweiten Hälfte früh alles klarmachten. Für die Hausherren netzten Ben von der Weiden (39.), Nico Wolf (51.) und Johann Nowicki (53.).

SG Waldlaubersheim/Gutenberg – VfL Sponheim 1:3 (1:1). „Trotz unserer frühen 1:0-Führung durch Arman Mohammedi, die uns hätte Sicherheit geben sollen, haben wir es nicht geschafft, gegen einen guten Gegner dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, sagte SG-Abteilungsleiter Björn Strack. Sein Team ließ einige Möglichkeiten ungenutzt. „Dafür hatte der Gegner eine hundertprozentige Chancenverwertung und hat verdient gewonnen“, erklärte Strack. Kaan Ok (31., 75.) und Murat Üydül (54.) trafen für den VfL.

SG Rheinhessen – FC Schmittweiler-Callbach II 2:5 (2:2). Die Gäste verschliefen die ersten 20 Minuten, die SG führte verdient. FCS-Trainer Torben Kemmries: „Ab der 20. Minute haben wir verstanden, dass wir auf dem kleinen Platz in Bosenheim mit dem Kurzpassspiel nicht weit kommen, und haben den Kampf angenommen. Wir haben verdient gewonnen, das Spiel hätte aber auch 8:6 ausgehen können.“ Tore: 1:0 Dario Cicu (4.), 2:0 Anatolijs Samoilovs (8.), 2:1 Kevin Maurer (15.), 2:2 Beni Lutete (40.), 2:3 Julian Bachmann (58.), 2:4, 2:5 René Specht (61., 89.).

SG Disibodenberg – FSV Reiffelbach 7:1 (2:1). Die Torschützen der SG waren Maximilian Höhn (5.), Timo Simon (26., 50.), Jonas Schumacher (76., 82.), Matteo Schäfer (81.) und Manuel Kerch (87.). Für die Reiffelbacher traf Leon Paulus (24.). „Es gibt nicht viel zum Spiel zu sagen“, betonte SG-Trainer Tim Kreuscher und ergänzte: „Über 90 Minuten kam kaum Spielfluss auf, und wir haben uns schwergetan.“