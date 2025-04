Abstiegskampf für drei Teams in der B-Klasse

Derbys und Abstiegskampf kennzeichnen den Fußball des Kreises Birkenfeld am Gründonnerstag.

In allen Spielklassen des Fußballkreises Birkenfeld stehen am Gründonnerstag Nachholpartien auf dem Programm. Vor allem in der B-Klasse Birkenfeld 2 sind die Begegnungen von großer Bedeutung. Es geht um den Klassenverbleib.

In der A-Klasse findet eine Partie statt. Dabei empfängt der ASV Langweiler/Merzweiler den SV Niederwörresbach. Anstoß ist um 18.45 Uhr. Nach wie vo muss der ASV den Tabellenkeller im Auge behalten. Sechs Punkte Vorsprung sind gut, aber kein Ruhekissen. Mit einem Sieg gegen den SV Niederwörresbach dürfte aber ein haken an das Thema Klssenverbleib gemacht werden können.

SV Stipshausen braucht Punkte

Ein Spiel steigt auch in der B-Klasse Birkenfeld 1. Um 20 Uhr empfängt de FC Hennweiler den SV Stipshausen. Die Gäste stehen unter Druck und brauchen Punkte im Abstiegskampf. Aktuell haben sie nur drei Zähler mehr als der TuS Tiefenstein und der SV Göttschied, die sich am Samstag um den drittletzten Platz kabbeln werden.

In der B-Klasse Birkenfeld 2 haben sowohl der Bollenbacher SV II als auch der FC Brücken II die Chance, die Abstiegsränge zu verlassen. Beide Teams (je 7 Punkte auf dem Konto) haben am Donnerstagabend, um 19 Uhr, Heimrecht und könnten den mit neun Punkten ausgestatteten SC Birkenfeld II auf dem sicheen drittletzten Rang überflügeln. Der BSV II empfängt in Mittelbollenbach den VfL Weierbach zum Derby, während die Brückener die zweite Mannschaft des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zu Gast hat.

Ein Derby rundet den Gründonnerstag in dieser Liga ab. Ebenfalls um 19 Uhr stehen sich der TuS Niederbrombach und die SG Niederhambach/Schwollen im Lokalduell gegenüber. Beide befinden sich tabellarisch jenseits von Gut und Böse, sodass es ausschließlich ums Prestige geht.

Im Pulverloch kann die SG Rhaunen/Bundenbach II in der C-Klasse Birkenfeld 1 nach Punkten mit Spitzenreiter TV Hettenrodt gleichziehen. Ein Sieg beim TuS Hintertiefenbach (Anstoß 19 Uhr) ist Voraussetzung.