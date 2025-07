Neun Bezirksliga-Reserven bilden den Grundstock der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Hinzu kommen drei erste Garnituren, eine Landesliga-Reserve und zwei zweite Mannschaften von A-Klassen-Klubs. Dieses ungewöhnliche Konstrukt – in der Parallelstaffel spielen zehn erste Mannschaften – verspricht Spannung.

Das liegt beispielsweise daran, dass im SV Winterbach II der unterlegene Klub der Aufstiegsrunde in kaum verändertem Gewand einen neuen Anlauf nimmt. Sieben Teams sehen die Winterbacher denn auch vorne. Genauso oft wird die SG Weinsheim II genannt. Die war in der Vorsaison ein uneingelöstes Versprechen. Viele hatten die Weinsheimer schon damals vorne erwartet, auch oder gerade wegen des großen Kaders der ersten Mannschaft. Doch das Team blieb hängen in den (eigenen) Erwartungen. Nun nehmen die Weinsheimer mit ihrem neuen Coach Oliver Kurz einen erneuten und ambitionierten Anlauf.

TuS Roxheim muss schmerzhaften Abstieg verdauen

Die Ausgangslage der drei ersten Mannschaften könnte kaum unterschiedlicher sein. Der TuS Roxheim muss einen schmerzhaften Abstieg aus der A-Klasse in neuer Umgebung verdauen. Die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg geht den umgekehrten Weg, sie kehrt nach dem freiwilligen Abstieg 2024 und einem Sabbatjahr in der C-Klasse wieder in die B-Klasse zurück. Und da ist noch die SG Hochstetten/Nußbaum, die in der Vorsaison schon in der B-Klasse kickte, sich aber schwerer tat, als erwartet. Das hatte eine vorzeitige Trennung von Trainer Christian Koch zur Folge. Dessen Trainerpartner Cenk Ceylan machte alleine weiter. Ihm und der Vereinsführung sind nun vielversprechende Transfers geglückt. Die SG Hochstetten mutiert zum Geheimfavoriten.

In der Staffel 1 befinden sich im SV Oberhausen II und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II auch zwei Rückkehrer aus dem Fußballkreis Birkenfeld, die nun wieder im Kreis Bad Kreuznach Fuß fassen wollen. Auch dank der beiden verfügt die B-Klasse Bad Kreuznach 1 – wie auch die Parallelstaffel – wieder über 15 Teams statt zuletzt 13. Das war ein Ansinnen aller Beteiligten, denn somit gibt es weniger Lücken im Spielplan und mehr Wettbewerb. Dass wie in der Vorsaison beide B-Klassen-Meister ohne Niederlage durchmarschieren, dürfte deutlich unwahrscheinlicher werden.

Mitchell leitet SGM-Talente an

Zumal sich kein Verein aus dem Fenster lehnt und Meisterschaft oder Aufstieg als Ziel ausruft. Neben den Weinsheimern will immerhin die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II oben mitspielen. Das ist dem A-Klassen-Absteiger angesichts der vielen nachrückenden Talente durchaus zuzutrauen. Wie die Weinsheimer setzen auch die Merxheimer auf einen neuen Trainer, Christian Mitchell leitet die SGM-Reserve an. Weitere interessante Trainerpersonalie: Andreas Christ schaffte dank eines starken Schlussspurts mit der SG Guldenbachtal den Klassenverbleib in der Bezirksliga. Nun rückt er wieder zurück in die zweite Mannschaft, um den Unterbau zu formen.