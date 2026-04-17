Titelfeier der SGNS verschoben 500 Zuschauer sehen das Gipfel-2:2 in Niederbrombach Sascha Nicolay 17.04.2026, 13:32 Uhr

i Tolle Rettungstat von Niederbrombachs Torhüter Daniel Schimanski gegen gegen Carsten Conrad von der SG Niederhambach/Schwollen. Später erlitt Conrad eine schwere Achillessehnenverletzung. Stefan Ding

Der TuS Niederbrombach ist die erste Mannschaft der laufenden Saison, die nicht gegen die SG Niederhambach/Schwollen verloren hat. Die Meisterfeier der SG soll nun am Sonntag in Niederhambach steigen.

Im Gipfeltreffen der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat die SG Niederhambach/Schwollen zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewonnen. Der TuS Niederbrombach luchste dem Tabellenführer zu Hause beim 2:2 einen Punkt ab. Die Titelfeier der SG Niederhambach/Schwollen ist also vertagt und soll am Sonntag in Niederhambach nach der Partie gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg steigen (Anpfiff 15 Uhr.







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