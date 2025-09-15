Ein Oberligist ist nächster Gegner der SG Hüffelsheim im Fußball-Verbandspokal. Zu Gast wird Arminia Ludwigshafen sein. Diskussionen gibt es noch um den Austragungstermin.

Mit großer Zufriedenheit haben die Verantwortlichen der SG Hüffelsheim die Achtelfinal-Auslosung im Fußball-Verbandspokal zur Kenntnis genommen. Der Verbandsligist wird in einem Heimspiel den Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen empfangen.

„Ein sehr gutes Los, das ich mir genau so gewünscht hatte“, erklärt SGH-Trainer André Weingärtner. Er fügt an: „Das ist ein Gegner aus einer höheren Liga, der vielleicht der Favorit ist, aber gegen den wir den nächsten Entwicklungsschritt machen können.“ Die Partie erinnert an das Vorjahr, als die SGH dem klassenhöheren FV Dudenhofen bis in die Verlängerung hinein einen großen Kampf bot. „Das gibt ein tolles Spiel für die Zuschauer“, ist Weingärtner überzeugt. Geplant sind die Achtelfinals am 1. Oktober, allerdings ist an dem Tag ein Spieltag der Oberliga angesetzt. Spielleiter Klaus Karl kündigte an, Kontakt zu den betroffenen Vereinen aufzunehmen, um einen geeigneten Spieltermin zu finden.