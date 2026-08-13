Pfaffen-Schwabenheimer siegen
Apo Kurtoglu lässt Elferhelden des TuS jubeln
Die Spieler des TuS Pfaffen-Schwabenheim stehen in der vierten Runde des Bitburger-Verbandspokals.
Die Spieler des TuS Pfaffen-Schwabenheim stehen in der vierten Runde des Bitburger-Verbandspokals.
Edgar Daudistel

Auswärts bei einem starken Bezirksligisten aus dem Mainzer Umfeld – die Ausgangslage war nicht einfach für den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Doch das Team von Trainer Beytullah Kurtoglu lieferte ab und siegte auf packende Art und Weise.

Lesezeit 1 Minute
Als einer von nur wenigen Bezirksligisten steht der TuS Pfaffen-Schwabenheim in der vierten Runde des Fußball-Verbandspokals. „Die Jungs haben sich das so etwas von verdient. Ich bin enorm stolz auf mein Team“, sagte TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu nach dem 7:6 (2:2, 2:2, 0:2) nach Elfmeterschießen beim FV Budenheim.
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