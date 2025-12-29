Anzahl der Tore entscheidet übers Weiterkommen

Nicht die Frage, wer weiterkommt, dominierte die zweite Vorrundengruppe des Hallenturniers in Birkenfeld, sondern vielmehr die Frage, wer auf Platz eins und wer auf Platz zwei landet. Anbei Text und Fotogalerie zu den ersten beiden Turniertagen.
Am Dienstag ab 17 Uhr brennt die Sporthalle am Berg in Birkenfeld. Dann steigt die mit Spannung erwartete Finalrunde der Hallenfußballmeisterschaft der VG Birkenfeld. Das Eröffnungsspiel bestreiten zwei B-Klassen-Klubs. Die SGH Rinzenberg fordert die SG Niederhambach/Schwollen heraus, die im Feld sämtliche 13 Saisonspiele gewonnen hat.