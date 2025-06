Bereits zum achten Mal erinnert der SV Waldlaubersheim mit einem großen Alte-Herren-Fußball-Turnier an Friedel Konrad, der mehr als 20 Jahre lang den Verein führte. Am Freitag ab 17.30 Uhr rollt das Leder auf zwei Kleinspielfeldern des SVW-Sportplatzes.

In der Gruppe A ist die gastgebende SG Waldlaubersheim/Stromberg/Münster-Sarmsheim der Gruppenkopf. Sie trifft in der Vorrunde auf den TuS Pfaffen-Schwabenheim, den TuS Ellern, den TuS Hackenheim, den TuS Winzenheim und den FSV Bretzenheim. Die Gruppe B bilden die SG Bingerbrück/Weiler, die Spvgg Dietersheim, der TuS Rheinböllen, der SV Alemannia Waldalgesheim, der VfL Fürfeld und die SG Guldental, die in den vergangenen Jahren auf Kreisebene einige Titel gewonnen hat und in die Favoritenrolle schlüpft. Die Halbfinals sind ab 21.30 Uhr geplant, das Finale ist für 22.15 Uhr angesetzt. Die Fußball-Partien rundet eine Kölsch-Party ab.