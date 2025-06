Zwei AH-Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld sind am Wochenende bei Südwestmeisterschaften vertreten. Am Samstag gibt die SG Hoppstädten-Weiersbach bei den Ü-50-Titelkämpfen in Merxheim ihre Visitenkarte ab, und am Sonntag startet der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein in Guntersblum beim Ü-32-Turnier.

Packender Finalsieg

Die Ü50 der SG Hoppstädten-Weiersbach hat sich ihr Ticket für das SWFV-Turnier in einem packenden Kreisfinale gegen den SC Idar-Oberstein gesichert. Klangvolle Namen sorgten für ein spannendes Spiel und insgesamt sieben Tore. Christoph Hahn, Frank Vogt und Christian Schwinn trafen dabei für den SC, aber Holger Werle, Daniel Hausen, Jörg Marcinkowski und Martin Mayer machten aus einem 0:2 und 1:3-Rückstand noch einen 4:3-Sieg für Hoppstädten-Weiersbach. Die Wende von 1:3 auf 4:3 schaffte das Team der SG Hoppstädten-Weiersbach dabei innerhalb von nur fünf Minuten.

Am Samstag trift die SG bei der Südwestmeisterschaft nun ab 11 Uhr in Merxheim in ihrer Gruppe auf den ASV Mörsch, den FC Speyer, den VfB Bodenheim und die TSG Wolfstein/Roßbach. In Gruppe B spielt Gastgeber SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gegen die Spvgg Ludwigswinkel, die SG Leiselheim und den SV Enkenbach.

Viererpack von David Heringer

Im Ü-32-Bereich qualifizierte sich der FSV BW Idar-Oberstein mit einem 5:1-Finalerfolg gegen den VfR Baumholder für die Titelkämpfe auf Südwestebene. Eugen Karpunov und David Heringer mit einem Viererpack netzten für die Blau-Weissen. Marcel Gutendorf traf für den VfR Baumholder.

In Guntersblum haben es die Obersteiner am Sonntag (ab 11 Uhr) in ihrer Gruppe mit der SG Böhl-Iggelheim, dem VfB Bodenheim, der SG Westhofen/Gindheim/Kloppberg sowie dem SV Enkenbach zu tun. In Gruppe A stehen sich der FC Queidersbach, die SG Leimen/Merzalben, die SG Frankenthal/Arabia und der TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim gegenüber.