Was wäre, wenn heute Saisonschluss wäre? Bad Kreuznacher A-Klasse profitiert von Stärke der Kreis-Bezirksligisten

Sascha Nicolay Von Olaf Paare

i Für sie geht es im Saisonendspurt um viel: Der FC Schmittweiler-Callbach (rotes Trikot) möchte Meister der Bezirksliga werden, der SV Winterbach strebt die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga an. Foto: Klaus Castor

Beim Einbiegen auf die Zielgerade der Fußball-Saison starten wir wieder unser beliebtes Spielchen: Was wäre, wenn heute Saisonschluss wäre? Im Grunde könnten wir mit Blick auf die regionalen Klassen die Regionalliga und die Oberliga vernachlässigen, denn schon jetzt steht so gut wie fest, dass aus der Verbandsliga vier Klubs absteigen, was Auswirkungen nach unten hat. Doch der Vollständigkeit halber beginnen wir in der Regionalliga.