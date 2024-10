Plus Kreis Bad Kreuznach

Vom Außenverteidiger zum Dreierpacker: Bad Sobernheimer El Houssaine Aoudal glänzt in neuer Rolle

Von Jens Fink

i Tor für die SG Alsenztal: Dennis Köhler (rotes Trikot) zieht trefferbringend ab. Konrad Maxeiner (links) und Lorenz Groh können nur zuschauen, dürfen am Ende aber jubeln. Ihr FC Bad Sobernheim siegt mit 5:2. Foto: Klaus Castor

Noch spannender als in der Vorsaison entwickelt sich die Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Im TuS Winzenheim, im TSV Hargesheim und in der SG Soonwald stehen nun drei Mannschaften punktgleich mit je 21 Zählern an der Tabellenspitze. Allerdings war Aufsteiger TuS Winzenheim am Wochenende spielfrei und könnte am Mittwoch mit einem Auswärtssieg beim TuS Roxheim wieder die alleinige Tabellenführung übernehmen.